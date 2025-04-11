忽冷忽熱葉稻熱病現蹤 嘉縣府籲農友加強防治

嘉義縣最近天氣忽冷忽熱，農業處發現鄰近山區的大林、溪口、太保、民雄等鄉鎮市水稻田發生葉稻熱病，呼籲農友加強巡田與防治。

其他縣市陸續發生葉稻熱病，嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，派員巡視縣內的一期水稻，也發現水稻叢基部出現大量病斑，且有稻叢凹陷的染病徵狀。

農業處說，稻熱病菌會感染水稻葉片、莖節、葉舌及稻穗，造成穀粒不充實；發病初期葉片上會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨病勢進展，病斑呈現紡錘狀，且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色，有時造成葉片黃化。

農業處呼籲農民加強巡田，若發現病斑應即時防治，要移除秧砧，避免田間感染擴散；減少施用氮肥，以避免植株過度生長、葉壁變薄，而導致降低水稻對此病害的抗性；可加添含矽元素的資材，強化植物抗性。

農業處說，防治稻熱病菌可參考台南區農業改良場網站（https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382）選用推薦防治藥劑，遵照其稀釋倍數及安全採收期規範。