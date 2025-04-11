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集結農業研發能量 市長黃敏惠：嘉市成加值與研發中心

中央社／ 嘉義市11日電
嘉義市長黃敏惠。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠今天參加農民節大會時表示，嘉義市集結強大的農業研發能量，且結合鄰近嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」。

嘉義市慶祝114年農民節大會今天在嘉義市農會舉行，會中共表揚126名傑出農民，黃敏惠頒發獎狀予28位協助農業基層建設有功人員，並致贈紀念品，同時感謝農民為農業付出的貢獻與辛勞。

黃敏惠致詞表示，嘉義市地處台灣中南部、幅員不大，卻集結強大的農業研發能量，包括農業部農業試驗所嘉義分所、嘉義產業創新研發中心、嘉義大學農產加值打樣中心等專業單位，為在地及鄰近縣市農民提供技術支援、創新研發力量，協助提升農產品質與市場競爭力。

黃敏惠指出，同時嘉義市結合鄰近嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」，為區域農業轉型注入新動能。

嘉義市建設處表示，市府推動永續農業與食農教育方面，跨局處整合環保、衛生、文化、教育與社會等資源，成立「嘉義市食農教育推動會」，推動從校園午餐到飲食文化、農業體驗、均衡飲食等全方位教育連結。

嘉義 農民 黃敏惠

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