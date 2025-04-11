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愛吃台南辦桌的快搶 今年首度結合8位總鋪師推四季辦桌
台南市辦桌文化深受歡迎，台南市府今年全新推出「總舖師四季辦桌」系列活動，以春、夏、秋、冬四季為主題，邀請8位台南知名總舖師輪番上陣，首創無菜單料理形式，運用當令在地食材展現創意與傳統交融的辦桌饗宴。首場春季場將於4月26日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場，席開100桌，每桌收費1萬元，4月12日中午12點開放線上報名。
市長黃偉哲表示，「辦桌」是台南具有代表性的飲食產業之一，這次舉辦台南四季辦桌，真正是四季美食都有，不只傳統辦桌經典料理，更有大廚發揮創意的無菜單料理，選用台南當季食材，並以「台灣鯛」為特色，大廚發揮實力變化成美味的創意料理，把台南的最好食材展現為料理呈現給大家。
觀光旅遊局長林國華指出，去年「台南400宴」開賣2分鐘400桌即完售，追加88桌也在1分鐘內搶購一空，今年「四季辦桌」延續這股風潮，邀請「辦桌南霸天」阿勇師擔任活動推廣大使，並由洪俊男、陳志安、蔡瑞成、周榮棠、盧正治、邱聰彬、李益仲、高振文等8位總舖師共同規劃4場季節限定盛宴。
首場春季宴由阿俊師洪俊男與阿安師陳志安聯手操刀，嚴選台南春季代表性食材，今天端出龍蝦虎皮捲壽司及九孔綠竹筍沙拉，辦桌食材會包括後壁區稻米、柳營區鮮奶與紫茄、六甲區筍殼魚、將軍區蘆筍與紅蘿蔔、七股區白蝦等，並搭配龍蝦、鮑魚、紅蟳等高檔海味，運用超過25年辦桌經驗與創新手法，呈現出經典與現代融合的美食盛宴。
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