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建材行起家...台南永龍建設回饋社會 捐贈小型水箱消防車

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
這次捐贈的消防車配置於第七救災救護大隊東門分隊執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，增進災害搶救效能。圖／讀者提供
這次捐贈的消防車配置於第七救災救護大隊東門分隊執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，增進災害搶救效能。圖／讀者提供

台南知名建商永龍建設公司為回饋社會，汰換老舊消防車，今上午捐贈總價值逾437萬元小型水箱消防車給第七救災救護大隊東門分隊，由消防局長李明峯代表受贈，他感謝永龍建設董事長吳福明的熱心公益，提升消防分隊救災能量，增加救援效率。

消防局指出，永龍建設股份有限公司從建材行起家，成立至今近五十載，長期奉獻社會，過去曾協助台南市國小圖書館翻修、建置太陽能及風雨球場等設備，對於弱勢家庭送暖也不遺餘力，現又捐贈小型水箱消防車給東門分隊，提供消防人員進行各式災害搶救。

消防局表示，這輛小型水箱車使用消防車專用底盤打造，備有多項安全行控系統，具備行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示，以及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全外，也依據使用分隊需求打造內部空間配置，總價值逾437萬元。

消防局長李明峯說，消防車輛是消防人員執勤最倚重的工具之一，而這次捐贈的消防車配置於第七救災救護大隊東門分隊執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，增進災害搶救效能，消防局也將持續與時俱進，為提升救災技術增進搶救效能而努力。

永龍建設董事長吳福明（左）今上午捐贈總價值逾437萬元小型水箱消防車給第七救災救護大隊東門分隊，由消防局長李明峯（右）代表受贈。圖／讀者提供
永龍建設董事長吳福明（左）今上午捐贈總價值逾437萬元小型水箱消防車給第七救災救護大隊東門分隊，由消防局長李明峯（右）代表受贈。圖／讀者提供

台南 消防人員 能量

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