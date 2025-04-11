建材行起家...台南永龍建設回饋社會 捐贈小型水箱消防車

台南知名建商永龍建設公司為回饋社會，汰換老舊消防車，今上午捐贈總價值逾437萬元小型水箱消防車給第七救災救護大隊東門分隊，由消防局長李明峯代表受贈，他感謝永龍建設董事長吳福明的熱心公益，提升消防分隊救災能量，增加救援效率。

消防局指出，永龍建設股份有限公司從建材行起家，成立至今近五十載，長期奉獻社會，過去曾協助台南市國小圖書館翻修、建置太陽能及風雨球場等設備，對於弱勢家庭送暖也不遺餘力，現又捐贈小型水箱消防車給東門分隊，提供消防人員進行各式災害搶救。

消防局表示，這輛小型水箱車使用消防車專用底盤打造，備有多項安全行控系統，具備行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示，以及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全外，也依據使用分隊需求打造內部空間配置，總價值逾437萬元。