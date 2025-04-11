「來嘉BIKE訪」自行車活動開跑 大白熊x爽爽貓聯手出擊市集招募

2025年嘉義市府主辦的「來嘉BIKE訪騎出好交情」自行車活動即將開跑！首場暖場活動26日周末上午10時至下午4時，在嘉油鐵馬道南京路站登場，邀請全台單車愛好者一起騎進嘉市的春日風景，推廣低碳環保健康生活方式。

5月25日（周日）上午8時半，千人主場騎乘活動在蘭潭舉行，現場設有精美紀念品與總價超過2萬元的摸彩大獎，完成騎行的朋友還能獲得聯名T-shirt和紀念毛巾等好禮。

觀光新聞處長張婉芬說，響應世界自行車日舉辦「來嘉BIKE訪」活動，一年比一年盛大，今年邀請人氣IP「大白熊」與「爽爽貓」組成「最嘉拍檔」，讓活動增添趣味互動，藉騎行促進遊客交流與友誼。

嘉市擁有完善的YouBike 2.0系統，設有196個租借站與1486輛車，搭配25公里環市自行車道，日常出行或休閒旅遊，都能享受騎行樂趣。今年活動挑戰體能，結合運動、旅遊和在地特色。

觀新處表示，26日周末暖場活動採線上預約與現場報名，完成指定路線任務拍照打卡參加者可獲得限量500份「獨嘉包裝三明治冰餅」；活動採線上報名，14日午10時至23日下午5時，在「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁開放，名額有限。