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兼顧生態 台南市區最後秘境「哈赫拿爾森林」擬手做步道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
哈赫拿爾森林水質出現優氧化問題。圖／台南市議員蔡筱薇提供
哈赫拿爾森林水質出現優氧化問題。圖／台南市議員蔡筱薇提供

有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林啟用迄今已約半年，台南市議員蔡筱薇接獲民眾陳情反應除了2區步道無法相連，動線規畫未臻完善外，更有浮萍藻類優養化的情況，今天邀集相關單位現地勘查並呼籲水利局研擬檢討考量方案，讓台南府城珍稀的自然資源，可以讓更多人被看見。

水利局指出，該案於設計規劃時，有討論連接左右兩岸跨橋的議題，但後續設計階段生態檢核時，評估此區域為生態核心保育區，不建議有大型基礎基座等結構物，但市府會優先考慮手做步道來延伸，並同步與NGO團體討論相關可行性方案，完善該區規畫。

蔡筱薇指出，因為竹溪流向的因素，導致哈赫拿爾森林被一分為二，A、B兩區域相連接問題也間接影響民眾休憩體驗，由於該區域為生態核心保育區，建議水利局採用低度開發方式，在影響範圍最小的情況下，規畫跨橋或平台，完善整體動線。

蔡筱薇表示，竹溪整治從前市長賴清德開啟，爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」，最重要的是就是改善水質，但近期也有民眾反應水池有面臨優養化的情況，恐怕會影響水域生態，水利局應定期清理，維持水域生態環境。

市府斥資近1.8億元改善哈赫拿爾森林，去年啟用，起初園內遊蕩犬流竄，市府動保處今年初移置全數39隻，環境改善不少，最近發現浮萍藻類覆蓋，恐影響水域生態。水利局說每隔一段時間就有浮萍藻類出現，會定期前往清理，也會與野鳥學會合作共同處理浮萍問題。

哈赫拿爾森林啟用後民眾反映步道不相連，市議員蔡筱薇（右二）今邀相關單位會勘。圖／台南市議員蔡筱薇提供
哈赫拿爾森林啟用後民眾反映步道不相連，市議員蔡筱薇（右二）今邀相關單位會勘。圖／台南市議員蔡筱薇提供

台南 水利局

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