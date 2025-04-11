兼顧生態 台南市區最後秘境「哈赫拿爾森林」擬手做步道

有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林啟用迄今已約半年，台南市議員蔡筱薇接獲民眾陳情反應除了2區步道無法相連，動線規畫未臻完善外，更有浮萍藻類優養化的情況，今天邀集相關單位現地勘查並呼籲水利局研擬檢討考量方案，讓台南府城珍稀的自然資源，可以讓更多人被看見。

水利局指出，該案於設計規劃時，有討論連接左右兩岸跨橋的議題，但後續設計階段生態檢核時，評估此區域為生態核心保育區，不建議有大型基礎基座等結構物，但市府會優先考慮手做步道來延伸，並同步與NGO團體討論相關可行性方案，完善該區規畫。

蔡筱薇指出，因為竹溪流向的因素，導致哈赫拿爾森林被一分為二，A、B兩區域相連接問題也間接影響民眾休憩體驗，由於該區域為生態核心保育區，建議水利局採用低度開發方式，在影響範圍最小的情況下，規畫跨橋或平台，完善整體動線。

蔡筱薇表示，竹溪整治從前市長賴清德開啟，爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」，最重要的是就是改善水質，但近期也有民眾反應水池有面臨優養化的情況，恐怕會影響水域生態，水利局應定期清理，維持水域生態環境。