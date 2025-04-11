灣聲樂團經典台灣樂曲回顧 雲林縣府歡迎索票共賞優美旋律

灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，今年是該樂團第3度到雲林演出，首站選定雲林，並加開只供雲林學生入場的4個場次及1場一般民眾共5場次音樂會，所剩入場票不多，請樂迷把握機會於TixFun系統索票入場，一起享受這場音樂饗宴。

「台灣行腳-來時路」是第13季的系列主題，灣聲樂團以台灣音樂素材作為創作泉源，這次演出主題不僅象徵著對家鄉文化的熱愛與傳承，也希望透過音樂講述台灣故事，傳遞獨特的文化視角。

灣聲樂團主張「將古典音樂台灣化，將台灣音樂古典化」，以最真摯的情感呈現屬於台灣文化的音樂，希望透過這些演出，激勵年輕音樂家，讓台灣音樂能在國際舞台成為主流。在「來時路」的指引下，樂團不僅重溫歷程，也將展望未來的音樂創作。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，灣聲樂團透過「台灣行腳」等公益演出，將古典音樂與台灣本土音樂結合，以親民且有趣方式拉近與觀眾的距離，連續3年入圍金曲獎最佳編曲獎，推動台灣音樂國際化。

「台灣行腳」是灣聲樂團自發性公益演出，「來時路」系列行腳分上、下午場次，皆為學生專場，邀請地方千位學童欣賞，並透過互動環節增進與孩子連結；今年全新企劃與編導，音樂家以微劇場形式演奏與表演，串聯台灣故事與音樂，創造全新火花。