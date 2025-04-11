快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

聽新聞
0:00 / 0:00

灣聲樂團經典台灣樂曲回顧 雲林縣府歡迎索票共賞優美旋律

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供
灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供

灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，今年是該樂團第3度到雲林演出，首站選定雲林，並加開只供雲林學生入場的4個場次及1場一般民眾共5場次音樂會，所剩入場票不多，請樂迷把握機會於TixFun系統索票入場，一起享受這場音樂饗宴。

「台灣行腳-來時路」是第13季的系列主題，灣聲樂團以台灣音樂素材作為創作泉源，這次演出主題不僅象徵著對家鄉文化的熱愛與傳承，也希望透過音樂講述台灣故事，傳遞獨特的文化視角。

灣聲樂團主張「將古典音樂台灣化，將台灣音樂古典化」，以最真摯的情感呈現屬於台灣文化的音樂，希望透過這些演出，激勵年輕音樂家，讓台灣音樂能在國際舞台成為主流。在「來時路」的指引下，樂團不僅重溫歷程，也將展望未來的音樂創作。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，灣聲樂團透過「台灣行腳」等公益演出，將古典音樂與台灣本土音樂結合，以親民且有趣方式拉近與觀眾的距離，連續3年入圍金曲獎最佳編曲獎，推動台灣音樂國際化。

「台灣行腳」是灣聲樂團自發性公益演出，「來時路」系列行腳分上、下午場次，皆為學生專場，邀請地方千位學童欣賞，並透過互動環節增進與孩子連結；今年全新企劃與編導，音樂家以微劇場形式演奏與表演，串聯台灣故事與音樂，創造全新火花。

此外，為慶祝民歌50周年，晚間場將呈現多首經典民歌曲目，邀請觀眾共同回顧黃金年代的音樂魅力。演出採索票入場，歡迎喜歡經典台灣樂曲的人，把握機會盡早索票，索票資訊可至TixFun售票系統網站查詢，演出資訊請參考雲林表演廳及灣聲樂團FB粉絲專頁查詢。

灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供
灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供
灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供
灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，雲林縣府歡迎鋤躍索票聆賞。圖／雲林縣府提供

樂團 雲林 音樂會

延伸閱讀

今年蒜頭豐收夠嗆辣吃蒜好時機 雲林蒜農透露原因

海嘯第一排！關稅戰加股災重傷害 雲林縣府示警最慘受災戶是他們

關稅戰所有產業恐難以倖免 雲林產業心聲已做好最壞打算

全台最早四月雪 雲林古坑油桐花開最佳賞花時間曝光

相關新聞

雲林麥寮電廠燃煤機組 將全數停轉

台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，未來轉型為天然氣發電，其中1組去年底停止運轉，雲林縣政府昨證實，另2組預計約在9月及年底也...

灣聲樂團經典台灣樂曲回顧 雲林縣府歡迎索票共賞優美旋律

灣聲樂團將於4月23日晚上7時在雲林表演廳以「2025灣聲樂團台灣行腳」，演出經典的台灣樂曲，今年是該樂團第3度到雲林演...

小蕃茄銀葉粉蝨危害嚴重 農改場推廣生物防治14日觀摩

小果番茄是許多農民主要收入作物，近年遭受銀葉粉蝨嚴重危害，有農民以大量農藥殺蟲。為減少化學藥劑使用，台南農改場研究培育銀...

嘉縣竹崎鄉灣橋村159線道更名林森路 串連嘉市林森東西路生活圈

嘉義市與嘉義縣竹崎鄉灣橋村以阿里山鐵道為界，1日起灣橋村縣159線道更名「林森路」，全長約5公里，預計換發門牌1284塊...

季節限定 嘉市後花園圓林仔桐花綻放與雙拱肋鋼拱盧山橋輝映

嘉市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏冷，桐花延後綻放，許多雪白色花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上朵朵雪白，宛如「4月雪」，清...

浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。