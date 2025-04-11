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小蕃茄銀葉粉蝨危害嚴重 農改場推廣生物防治14日觀摩

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
銀葉粉蝨。圖／研究人員提供。
銀葉粉蝨。圖／研究人員提供。

小果番茄是許多農民主要收入作物，近年遭受銀葉粉蝨嚴重危害，有農民以大量農藥殺蟲。為減少化學藥劑使用，台南農改場研究培育銀葉粉蝨天敵「菸盲椿」，希望農民以生物防治提高產能，並減少危害消費者風險。14日舉辦推廣觀摩會。

農改場表示，當天上午10點將在雲林縣北港鎮舉辦「設施栽培小果番茄IPM田間示範觀摩會」，還有示範農戶蘇員億分享防治心得。歡迎番茄產銷班及農友參加，詳細地點可參考地圖，有問題可電聯絡人張淳淳，電話06-5912901轉308。

場長陳昱初說，為解決農民銀葉粉蝨管理困境，自109年起研究菸盲椿操作方式，經多年試驗推廣，加上111年起防檢署開辦天敵補助作業，許多小果番茄農民已接納，粗估去年約有35公頃設施採行。

陳昱初表示，台南場過去在嘉義地區辦理多場示範觀摩，菸盲椿應用也以嘉義農民為大宗。然而雲林同樣為設施栽培重鎮，常接獲當地農民諮詢，希望這次觀摩會，能提供農友技術操作上建議。

這項生物防治操作流程，是以銀行植物胡麻為基礎，於番茄定植同步繁殖放大天敵族群，可節約成本增加效率。而去新導入銀行植物醉蝶花，可適應冬季期間低溫環境，穩定設施內天敵族群，與胡麻搭配使用，大幅提升防治效益。

參與示範農友蘇員億指出，在導入生物防治後也轉向友善栽培，於栽培前期僅使用非化學農藥資材，採收期則主要依賴天敵的自然控制力，整體成效優於過往慣行栽培，產量也有提升。

研究人員表示，因應農藥減量與永續管理趨勢，設施小果番茄IPM病蟲害整合管理技術以預防、監測與生物防治三管齊下，能有效防治病蟲害，減少化學農藥使用，達到安全生產、節約省工等多重效益。未來將持續精進防治技術，期望為農友提供更完善、可行的管理方案。

導航到會場可複製以下連結，以谷歌搜尋：

https://www.tndais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=activity&id=16424

銀行植物胡麻。圖／研究人員提供。
銀行植物胡麻。圖／研究人員提供。
銀葉粉蝨天敵昆蟲煙盲椿。圖／研究人員提供。
銀葉粉蝨天敵昆蟲煙盲椿。圖／研究人員提供。
銀行植物醉蝶花。圖／研究人員提供。
銀行植物醉蝶花。圖／研究人員提供。
小蕃茄銀葉粉蝨危害嚴重，農改場推廣生物防治14日觀摩會相關資訊與交通路線圖。記者周宗禎／翻攝
小蕃茄銀葉粉蝨危害嚴重，農改場推廣生物防治14日觀摩會相關資訊與交通路線圖。記者周宗禎／翻攝

嘉義 農改場 農民

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