嘉縣竹崎鄉灣橋村159線道更名林森路 串連嘉市林森東西路生活圈

嘉義市與嘉義縣竹崎鄉灣橋村以阿里山鐵道為界，1日起灣橋村縣159線道更名「林森路」，全長約5公里，預計換發門牌1284塊，戶口名簿1153戶、身分證2633人，6月起陸續換發新門牌，林森路串連毗鄰嘉市林森東、西路，縣市共同生活圈更緊密，林森路及東、西路名由來，紀念已故中華民國國民政府主席林森。

竹崎戶政所說，灣橋村人口5577人，比大埔鄉全鄉4千多人還多，路名更改及門牌整編影響逾千村民，當初更名贊成反對都有，贊成居多，有人打趣「灣橋村併入嘉市了」 ，戶政所說，無關合併，村民反映路段沒路名不便，原有3路名「灣橋路、嘉竹路、林森路」供選擇，最後多數民意及縣府決定命名為「林森路」。

縣府民政處戶政科說，門牌整編路段自鹿滿村長福橋起至嘉市相鄰交界處，全長約5公里，總共約換發門牌1284塊，換發戶口名簿（戶數）1153戶、換發身分證2633人，4月起開始辦理身分證及戶口名簿、門牌的換發。

竹崎戶務所說，依據「嘉義縣道路命名及門牌編釘自治條例」第16條，竹崎鄉嘉159線道灣橋村道路更名為「林森路」，1日起生效，官網有新舊地名對照表，並發文給郵局及各機關等，6月完成新門牌製作，陸續發放，本月陸續換發新戶口名簿及身分證。