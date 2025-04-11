季節限定 嘉市後花園圓林仔桐花綻放與雙拱肋鋼拱盧山橋輝映

嘉市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏冷，桐花延後綻放，許多雪白色花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上朵朵雪白，宛如「4月雪」，清雅可人，吸引民眾、攝影愛好者「追花」，拍美景，桐花與附近去年完工的雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋，相互輝映，美景動人。

客家委員會攜手全台14縣市府共同辦理桐花祭活動，日前在台灣博物館館舉辦2025桐花祭啟動記者會，客委會主委古秀妃與縣市府代表為桐花祭揭開序幕。邀請大家走進山林賞桐、遊客庄，認識桐花與客家族群故事，嘉市預定19、20日周休辦桐花祭活動。

客委會與氣象署、阿龜微氣候合作開發各地桐花花期監測，依環境數據及歷史花況建立預測模型推估預測，並依實際氣候環境資料，滾動式更新花期資訊，預測嘉市圓林仔社區幸福山丘桐花：開花4日，盛開17日、花期尾聲27日。

春夏交替，圓林仔社區嬌柔雪白的桐花，隨風飛舞，有如4月雪，行走桐花樹下賞花浪漫，天熱少雨，花開得快，目前花開5成，嘉市客家人口約2萬人，圓林仔社區是百年前丘陵上散居形成小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。

每年此時桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步在桐花下，讓人感受浪漫幸福氛圍，是嘉義地區最佳觀賞桐花景點。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，社區逾百棵桐花，賞桐花還可遠眺雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋。