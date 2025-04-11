聽新聞
0:00 / 0:00
季節限定 嘉市後花園圓林仔桐花綻放與雙拱肋鋼拱盧山橋輝映
嘉市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏冷，桐花延後綻放，許多雪白色花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上朵朵雪白，宛如「4月雪」，清雅可人，吸引民眾、攝影愛好者「追花」，拍美景，桐花與附近去年完工的雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋，相互輝映，美景動人。
客家委員會攜手全台14縣市府共同辦理桐花祭活動，日前在台灣博物館館舉辦2025桐花祭啟動記者會，客委會主委古秀妃與縣市府代表為桐花祭揭開序幕。邀請大家走進山林賞桐、遊客庄，認識桐花與客家族群故事，嘉市預定19、20日周休辦桐花祭活動。
客委會與氣象署、阿龜微氣候合作開發各地桐花花期監測，依環境數據及歷史花況建立預測模型推估預測，並依實際氣候環境資料，滾動式更新花期資訊，預測嘉市圓林仔社區幸福山丘桐花：開花4日，盛開17日、花期尾聲27日。
春夏交替，圓林仔社區嬌柔雪白的桐花，隨風飛舞，有如4月雪，行走桐花樹下賞花浪漫，天熱少雨，花開得快，目前花開5成，嘉市客家人口約2萬人，圓林仔社區是百年前丘陵上散居形成小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。
每年此時桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步在桐花下，讓人感受浪漫幸福氛圍，是嘉義地區最佳觀賞桐花景點。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，社區逾百棵桐花，賞桐花還可遠眺雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋。
連接嘉縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工去年通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋經費10億餘萬元，嘉邑行善團捐千萬元，建立公私合力典禮，建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言