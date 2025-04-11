浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。

文化局向國家發展委員會爭取地方創生經費，獲同意，待文化部公布補助作業要點，即可展開修復與活化再利用計畫，修復完後，讓這棟見證日治時期運輸店歷史，串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」，形成嘉義「木都」與「鐵道」雙核心意象的重要入口節點，完整呈現鐵道運輸、倉儲功能。

文化局文資科說，為保存嘉義珍貴鐵道產業文化資產，文化局積極推動歷史建築「原南國運送店」修復與再利用工作。該建築位於北興街35號，為日治時期貨運辦公室，曾見證台鐵、林鐵與糖鐵三鐵交會的運輸盛況，具有重要歷史意義。建築2021年10月28日因電線損壞發生火警，導致木構造部分燒毀，僅剩屋架及部分屋面。

屋主郭張琇鳳與兒子郭天志懷抱文化保存之志，主動向文化局申請登錄歷史建築，並表達修復保存的意願。市府2023年初完成文資審議程序，將「原南國運送店」登錄為全市第32處歷史建築，彰顯其作為嘉義北港車頭地區運輸產業發展見證的價值。

文化局向國發會爭取地方創生經費獲同意，待文化部公布補助作業要點，即可展開修復與活化再利用計畫。未來預計打造成兼具歷史解說、文化導覽與地方產業推廣功能的鐵道主題文化場域，成為串聯嘉義「木都」與「鐵道」雙核心意象的重要入口節點。