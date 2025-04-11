快訊

台股早盤跌逾500點 台積電開低15元！曝可留意操作題材

陸配「好像來自中國就該死」 醫曝心聲：台灣現在的氣氛很可怕

暴漲走勢僅一天！日股又重挫5% 日經225狂瀉近1,900點

聽新聞
0:00 / 0:00

浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。

文化局向國家發展委員會爭取地方創生經費，獲同意，待文化部公布補助作業要點，即可展開修復與活化再利用計畫，修復完後，讓這棟見證日治時期運輸店歷史，串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」，形成嘉義「木都」與「鐵道」雙核心意象的重要入口節點，完整呈現鐵道運輸、倉儲功能。

文化局文資科說，為保存嘉義珍貴鐵道產業文化資產，文化局積極推動歷史建築「原南國運送店」修復與再利用工作。該建築位於北興街35號，為日治時期貨運辦公室，曾見證台鐵、林鐵與糖鐵三鐵交會的運輸盛況，具有重要歷史意義。建築2021年10月28日因電線損壞發生火警，導致木構造部分燒毀，僅剩屋架及部分屋面。

屋主郭張琇鳳與兒子郭天志懷抱文化保存之志，主動向文化局申請登錄歷史建築，並表達修復保存的意願。市府2023年初完成文資審議程序，將「原南國運送店」登錄為全市第32處歷史建築，彰顯其作為嘉義北港車頭地區運輸產業發展見證的價值。

文化局向國發會爭取地方創生經費獲同意，待文化部公布補助作業要點，即可展開修復與活化再利用計畫。未來預計打造成兼具歷史解說、文化導覽與地方產業推廣功能的鐵道主題文化場域，成為串聯嘉義「木都」與「鐵道」雙核心意象的重要入口節點。

文化局表示，未來將持續守護在地珍貴文化資產，透過專業修復與活化再利用，保留城市記憶，期盼帶動地方環境、景觀與產業共榮發展，讓歷史建築在現代城市重生，成為具文化深度與生活溫度公共空間。

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文化資產，啟動修復緊急加固，目前完成初步環境清潔及可調式鋼管支撐架施作，預定9月完成整體加固工程。記者魯永明／攝影

文化局 歷史建築

延伸閱讀

彰化古蹟鹿港地藏王廟彩繪修復被批有缺失 文化局：加強檢核

嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池委外經營 全新開幕

嘉義小貨車自撞路樹火燒車 車上留毒品殘袋及針頭…一人溜了

相關新聞

雲林麥寮電廠燃煤機組 將全數停轉

台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，未來轉型為天然氣發電，其中1組去年底停止運轉，雲林縣政府昨證實，另2組預計約在9月及年底也...

季節限定 嘉市後花園圓林仔桐花綻放與雙拱肋鋼拱盧山橋輝映

嘉市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏冷，桐花延後綻放，許多雪白色花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上朵朵雪白，宛如「4月雪」，清...

浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

嘉義市鐵路高架化範圍內的日治時期木造「原南國運送店」，2021年10月遭祝融毀損，2023年登錄歷史建築，文化局為搶救文...

咆哮乘客 大台南公車司機將調線

大台南公車藍幹線從佳里往來市區，去年運量122萬人次，是最高運量路線，但有司機常被投訴咆哮乘客，一名高中生前晚疑在車子未...

廣角鏡／海上會香 炮鼓齊響

台南市安平靈濟殿與高雄市林園鳳芸宮4年1次的海上會香昨登場，55艘船隻在興達港外海大會香，船隊中午抵達安平漁港，船上及岸...

祝壽東石港口媽 大師贈10對竹頭筊

國寶級竹頭筊工藝師黃奕薰20多年前主動贈筊給嘉義縣東石港口宮，廟方收下保存，但不知製作者，前年他獲登錄為文化資產保存者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。