祝壽東石港口媽 大師贈10對竹頭筊

國寶級竹頭筊工藝師黃奕薰20多年前主動贈筊給嘉義縣東石港口宮，廟方收下保存，但不知製作者，前年他獲登錄為文化資產保存者，廟方慕名求購，才得知雙方早已有緣分；黃奕薫昨贈送10對寫有廟名的竹頭筊，作為港口媽祝壽賀禮。

竹頭筊是以竹子根部雕刻而成，質地堅硬且帶有自然紋理，相傳靈性較強，船嘉寶神筊工作室負責人黃奕薰製作竹頭筊30多年經驗，採用手工雕刻、打磨，結合傳統技法與信仰文化。

黃奕薫回想，20多年前剛開始製作竹頭筊時，曾到東石港口宮廟前擺攤，因不熟擺攤規則還被趕走，那時與港口媽締結緣分，正逢農曆春節擲筊比賽，他毛遂自薦將自己做的竹頭筊送給廟方，沒想到在20多年後，換廟方找上門想要竹頭筊。

港口宮主委陳慶堂說，有信徒拿竹頭筊到廟裡過香爐，稱要價上萬元讓他相當吃驚，請人去尋覓這名竹頭筊藝師，沒想到竟早已相識；港口宮總幹事凌子楚說，廟方希望為媽祖打造專用筊，但黃奕薰感念媽祖慈悲救世大愛精神，贈送全台少有的竹頭筊作為祝壽賀禮，包括5對18公分竹頭筊、5對12公分竹頭筊，他還花費2千元請人在竹頭筊內側以毛筆寫上港口宮。