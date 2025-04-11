雲林麥寮電廠燃煤機組 將全數停轉

台塑麥寮汽電廠共3組燃煤機組，未來轉型為天然氣發電，其中1組去年底停止運轉，雲林縣政府昨證實，另2組預計約在9月及年底也陸續暫停運轉，1年將可減少960萬公噸二氧化碳排放量，預計到2030年以天然氣重新運轉。

位於麥寮六輕工業園區的麥寮電廠設有3組燃煤機組，發電裝置容量共180萬瓩，環保局指出，為維護空氣品質，麥電近10年來陸續改善排碳設施，並提出燃煤機組除役或轉型計畫。

環保局長張喬維說，麥電分期計畫將現有燃煤機組改為天然氣，其中M02機組去年底率先停止運轉，估計每年可減少151萬公噸生煤使用量，也可減少298萬公噸排碳量；另，M04機組與台電發電合約則到9月22日，屆時到期後也將停止運轉，可再減少193萬公噸生煤量、380萬公噸碳排。

張喬維也說，M01機組與台電合約原本到去年5月底就到期，但台電基於合約穩定及履約完整性，將延長運轉到今年底，屆時可再可減少140萬公噸生煤量、276萬公噸碳排，同時達到3組燃煤機組全數停轉的目標。

他說，麥電其中燃氣複循環發電組、液化天然氣接收站的新建工程環評2022年底通過，因此燃煤機組年底除役後，先進行舊機組拆除工程、改裝天然氣用機組，加上天然氣接收站施做，預定工期需約4至5年，估2030年天然氣機組才能商轉供電。

至於煤機停轉期間估計至少5年，是否影響全台整體供電？由中央評估調度。