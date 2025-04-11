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咆哮乘客 大台南公車司機將調線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市藍幹線公車司機被投訴，違停路邊並咆哮責罵南一中學生10分鐘。記者吳淑玲／翻攝
台南市藍幹線公車司機被投訴，違停路邊並咆哮責罵南一中學生10分鐘。記者吳淑玲／翻攝

大台南公車藍幹線從佳里往來市區，去年運量122萬人次，是最高運量路線，但有司機常被投訴咆哮乘客，一名高中生前晚疑在車子未停妥就走到門邊準備下車，司機竟涉違停在路邊飆罵10分鐘；市府表示，已要求先調整該司機工作。

所屬業者興南客運的領班林明志說，乘客於公車行駛途中站立走動，駕駛出於好意，但語氣上應再委婉和諧，造成民眾誤會會立即檢討，另宣導行車中請勿走動，駕駛也會靜待乘客到站後，完成所有上下車動作再行開車，請民眾切勿慌張。

有市民在市長黃偉哲臉書投訴藍幹線公車司機，據側錄影片顯示，高中生聽到要靠站的廣播時，就站起來走到公車前門附近，司機大聲說「不要走動啦」，學生繼續往前走到門口，司機更大聲說話、還把學生叫到駕駛座旁，罵「叫你不要走你還繼續走」、「你影響我開車，我有我的工作權，學生是這樣讀書的嗎？」學生小聲回應，走到前門才聽到，司機則指著告示牌大聲說，「不然你回去坐好，我等你把安全帶繫好」。

另有人說，上周五也投訴同一名司機對乘客以恐嚇語氣叫囂。

該名學生的學校主祕說，可理解司機立意良善，但咆哮不是良好溝通方法，學生可以教育但不應被羞辱。

市府公運處長吳俁之表示，先前曾發生過乘客在車子行進中走動不慎跌倒，該名司機唯恐再次發生意外，然而溝通過程應注意語氣及態度，已責成興南客運 調整該名司機路線及勤務，並加強溝通技巧服務態度，至於公車是否依規定停靠站點，查明若有違規會處罰。

告示牌 服務態度 溝通技巧 黃偉哲

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