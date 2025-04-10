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洪蔡美珠接掌嘉義區漁會 理事長戴澤文任滿轉換跑道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義區漁會理事長戴澤文（右三）任滿轉任常務監事，由洪蔡美珠（左三）接任理事長，將續聘林佳瑩（左二）擔任總幹事。記者黃于凡／翻攝
嘉義區漁會理事長戴澤文（右三）任滿轉任常務監事，由洪蔡美珠（左三）接任理事長，將續聘林佳瑩（左二）擔任總幹事。記者黃于凡／翻攝

嘉義區漁會今天召開理、監事會選出新幹部，原理事長戴澤文2任期屆滿，轉換跑道選上常務監事，理事洪蔡美珠獲最高票當選理事長，將聘請總幹事林佳瑩續任，原常務監事黃錫駒將參選全國漁會理事，嘉義區漁會繼續由國民黨系統掌握。

嘉義區漁會由榮譽理事長林水樹家族主導，今年當選幹部皆為掌權派人馬，理事長戴澤文連選連任一次，任期屆滿選上常務監事，理事洪蔡美珠高票當選理事長，將續聘林佳瑩擔任總幹事。國民黨議員李國勝今在臉書發文，祝賀漁會三巨頭順利當選。

新任理事長洪蔡美珠曾任嘉義區漁會理事、常務監事，以及布袋鎮調解委員會委員，曾獲選為2014年全國模範漁民，洪蔡美珠熱心為鄉親服務，也致力提高優質水產加工品，她協助漁會向政府爭取經費，設立虱目魚丸加工廠，用心深得地方漁民肯定。

嘉義 國民黨 漁民

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