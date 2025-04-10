林俊憲提擴大仁德鐵路立體化 台南市府允研議

民進黨立委林俊憲今天會同多名台南市議員提出「仁德區重大交通瓶頸突破方案」，建議將鐵路立體化路段擴大起自港尾溝溪至台86線，台南市府交通局允諾研議修正提案。

針對交通局向交通部提出「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」期末報告，僅改善中正路一段交通瓶頸問題，未能解決潭稅橋地下道淹水與大型車輛交通問題，林俊憲今天會同民進黨市議員郭鴻儀、鄭佳欣、蔡筱薇及地方人士前往會勘，交通局主秘謝惠雄代表市府出席。

林俊憲表示，台南市仁德區轄內擁有國道、鐵路及台南機場等重要交通設施，加上仁德、新田、保安等工業區及奇美企業總部，尖峰時段交通負荷十分沉重。

林俊憲指出，台鐵在此區域內有中洲、仁德、保安3處車站，平交道則有大林路、十三甲、虎山路、中正路一段共4處，此外尚有潭稅橋地下道、虎山橋及台86線高架橋3處立體結構物，尖峰交通流量遇到平交道，產生停滯性壅塞，一直是仁德區交通瓶頸與重大改善議題。

林俊憲指出，交通局原方案僅著重中正路一段平交道改善，調整區間為保安站以南至依仁路陸橋並南移仁德站，未納入潭稅橋改善，形同改善做一半，與地方期望落差大，且方案自償率未達中央政府最低補助標準（10%），恐無法過關。

他說，今日提出方案拉大整體改善區間，透過額外再新增土地開發，將所獲收益挹注計畫，以補足自償率標準，更可徹底解決仁德多處交通瓶頸。

林俊憲表示，未來市府提出後，他會持續向中央溝通，並親自向總統賴清德報告，因符合賴總統建設大台南願景，相信可獲得中央政府大力支持；同時，也反映在野黨財劃法造成的困境，讓中央計畫型補助能力大大降低，影響台南市交通重大建設發展。

郭鴻儀表示，「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」經多次修正，最終期末報告未把潭稅橋納入改善計畫，近期潭稅橋下車道改建拓寬，以分流減少事故發生，但高度限制下大型車輛仍無法行駛，且淹水隱憂未完全解決，顯示鐵路立體化的迫切需求。

謝惠雄表示，提案將帶回市府交通局研議，後續修正後提送中央審議。