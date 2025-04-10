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台南這處庇護島傳擦撞翻車 交局提醒：左轉勿切西瓜會增導引線
台南市南島路與中華西路口增加庇護島設施，卻造成南島路左轉中華西路車輛擦撞意外頻傳，台南市議員李啟維指，增設安全島雖未超越南島路肩，但是中華西路增加左轉車道，相對排擠左轉車道空間，應檢討改善；市府交通局表示相關設施設置皆符合道路設計規定，但會加畫路口行車導引線來提醒駕駛人。
李啟維表示，自從南島路與中華西路口增設庇護島島之後，就發生多起車輛翻覆意外，有一次中央政府單位來市政府開會，也在上述路口發生翻車意外，「增加庇護島來保護穿越斑馬線的行人，立意雖然良好，但也造成了另外問題的產生，實在值得檢討」。
李啟維說，南島路要左轉的中華西路因增設左轉車道，使北上車道縮小，再增加凸出的安全島轉彎角度會較小，加上晚上或下雨視線不佳，一不小心容易發生類似碰撞翻車意外，如果不能把中華西路安全島往內縮，也應該增加標示提醒，兼顧行人和行車安全避免意外的發生。
交通局表示，在該路口再重新規畫車道佈設時，依循人本交通精神一併設置行人庇護設施，以避免車輛以最短路徑轉向影響行人安全，相關設施設置皆符合道路設計規定，惟為加強用路人注意，交通局將增繪設路口行車導引線，引導行車路徑。另交通局呼籲用路人轉向應慢看停，注意路口行人及道路狀況，左轉切勿切西瓜，需行駛至路口中心處再轉彎，以維整體路口安全。
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