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台南螢況到4月底 周末楠西賞花、賞螢、泡湯正是時候

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南螢火蟲盛況持續大爆發，正是賞螢季節。圖／南市觀旅局提供
台南螢火蟲盛況持續大爆發，正是賞螢季節。圖／南市觀旅局提供

台南螢火蟲盛況持續大爆發，正是賞螢季節。其中楠西區梅嶺伍龍步道的螢況良好，尤其自伍龍步道往上步行約100米，就有量多的螢火蟲可以欣賞，觀旅局歡迎民眾前往賞螢。不過，螢況容易受氣溫及濕度等大自然因素影響，想要賞螢的民眾可以留意天氣，趁著好天氣欣賞美麗螢光飛舞景象。

另，本周六在梅嶺大湖桶桐花步道有市府客家事務委員會主辦的「桐花祭」，活動規畫有花樹音樂會、桐聚道市集、青梅手作坊，觀旅局歡迎大家利用周末安排一趟楠西之旅，白天在龜丹溫泉區泡個美人湯、欣賞花旗木，再上梅嶺品嘗在地美味料理，傍晚登上伍龍步道賞螢，體驗最在地的大自然饗宴。

觀光旅遊局長林國華表示，「2025螢光花泉季」賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，民眾現在不須預約報名即可自行入山賞螢，但為維護螢火蟲生態，仍然禁止車輛進入伍龍步道。

為鼓勵遊客探索楠西區，螢光花泉季集章抽獎活動持續至4月20日，民眾可以自行踩點15家合作店家，凡消費即可獲得1點(一處限蓋1點)，集滿5點後，於4月20日前至指定頁面登錄序號並拍照上傳集章卡的集點證明，即可獲得1次抽獎機會，每人限得1獎。獎項包含趣淘漫旅雙人住宿券、天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房消費抵用券、水哥溫泉泡湯券、在地農特產品等共58項。

台南賞螢點除了楠西區梅嶺風景區外，還有白河南寮、新化林場、南化關山，均是民間自辦的賞螢活動，採付費、限額、須事先預約報名方式辦理，以兼顧觀光與生態保育的平衡。三處主辦單位預估螢況可持續到四月底，喜歡賞螢的民眾可以提前預約安排行程。

◆台南賞螢活動資訊

楠西梅嶺-臺南楠西梅嶺賞螢季臉書粉絲團

https://www.facebook.com/share/p/19HpQi1sP2/

白河南寮-南寮農村文化產業協會臉書粉絲團

https://reurl.cc/vQk8xl

新化林場-國立中興大學新化林場官方網站

https://www.forest76.com.tw/html/news/show.aspx?id=1248

南化關山-南化區關山社區發展協會聯絡人張先生，聯絡電話0937-663197(因農忙期間，請於晚間下班時間後再撥打)

◆螢光花泉季集章抽獎合作店家及活動辦法

https://www.facebook.com/Nansifirefly/?locale=zh_TW

◆桐花祭活動訊息請關注

「臺南市政府客家事務委員會粉絲專頁」

https://www.facebook.com/HakkaTainan

台南旅遊網

https://www.twtainan.net/zh-tw/

台南旅遊臉書粉絲團

https://www.facebook.com/traveltainan

台南市楠西梅嶺有美食，品嘗在地美味料理後，傍晚就可登上伍龍步道賞螢。圖／南市觀旅局提供
台南市楠西梅嶺有美食，品嘗在地美味料理後，傍晚就可登上伍龍步道賞螢。圖／南市觀旅局提供

台南 桐花祭 賞螢

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