影／南台灣最大海上會香上演 25艘七彩霓虹燈船隻點亮安平

南臺灣規模最大，台南市安平靈濟殿與高雄市林園鳳芸宮每4年1次的海上會香今登場，55艘船隻在興達港外海大會香，盛況空前。船隊中午抵達安平漁港，鑼鼓、煙火、炮竹聲中千人迎神，持續近1小時的轟轟響聲，熱鬧不已，有不知情民眾誤以為是爆炸聲。

「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」是南台灣最大海上會香活動，也顯示兩地廟宇關係如兄弟。鳳芸宮媽祖今早7時於高雄中芸港出發，媽祖海巡船隊有25艘；安平地區由靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船大小船隊的人於海上迎接，於上午11時許，於高雄茄萣興達港外海迎接，加上路上進香，約有3000人抵達安平。船隊在中午抵達安平漁港，抵達剎那，船隻及岸邊炮竹煙火齊放，迎神響聲直達天際，熱鬧無比。

這場會香，全安平10角頭的廟宇全動員，安平地區2大間公廟安平開台天后宮、觀音亭也全力相助，包括天后宮提供廟埕及各項事宜，供鳳芸宮各神尊的駐駕與遠方朋友的接待等，而天后宮也出動延平郡王神轎至海上迎接遠道的朋友。

鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，今年首開先例駐宿安平開台天后宮，由廟方排場祀宴洗塵熱情接待外，鳳芸宮媽祖海巡船隊有25艘妝點七彩霓虹燈閃爍的船隊，今晚將夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，成為另個美麗的夜景。船隊抵達後，迎接媽祖下船，下午繞境，11日上午8點起駕，然後遶境到台南市區漁會魚市場前碼頭，登船回鑾。

民政局長姜淋煌、市議員李啟維、周麗津都到場迎媽祖，姜淋煌說此海上宗教會香的由來已久，世世代代傳承下來，是不會中斷的，未來子子系孫也會一直傳下去，一般路上會香已不容易，何況是海上會香，對此市府相當重視，會全力配合各項行政、交通等事宜。