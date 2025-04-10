新台南火車站地面站體今上梁 南鐵地下化邁入新里程碑

台南車站地面站體今舉行上梁典禮，象徵台南市區鐵路地下化工程邁入新里程碑，交通部鐵道局南部工程分局工程團隊人員祭拜祈福後，共同見證這項重大階段性成果。

鐵道局表示，台南車站地下站體結構已全數完成，目前正同步進行室內裝修及機電設備安裝，並交由軌道、電車線、號誌、通訊等系統工程團隊協同施工，整體進度順利推進。

截至今年3月底，台南市區鐵路地下化整體計畫進度已達90.3%。台南車站工程位於現行鐵路營運路線旁，施工面臨高度安全要求與空間受限等挑戰，尤其臨軌鋼構工程需夜間斷電封鎖後施工，工程團隊長期以來日夜趕工，終於完成東出入口鋼構工程上梁。

新台南車站以多元旅運及生活服務為設計核心，滿足通勤與觀光雙重需求，並強化站區與周邊建築的連結功能。鐵道局指出，新站將成為城市發展新核心，帶動周邊地區更新與都市整體轉型。