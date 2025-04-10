快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

聽新聞
0:00 / 0:00

新台南火車站地面站體今上梁 南鐵地下化邁入新里程碑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供
台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供

台南車站地面站體今舉行上梁典禮，象徵台南市區鐵路地下化工程邁入新里程碑，交通部鐵道局南部工程分局工程團隊人員祭拜祈福後，共同見證這項重大階段性成果。

鐵道局表示，台南車站地下站體結構已全數完成，目前正同步進行室內裝修及機電設備安裝，並交由軌道、電車線、號誌、通訊等系統工程團隊協同施工，整體進度順利推進。

截至今年3月底，台南市區鐵路地下化整體計畫進度已達90.3%。台南車站工程位於現行鐵路營運路線旁，施工面臨高度安全要求與空間受限等挑戰，尤其臨軌鋼構工程需夜間斷電封鎖後施工，工程團隊長期以來日夜趕工，終於完成東出入口鋼構工程上梁。

新台南車站以多元旅運及生活服務為設計核心，滿足通勤與觀光雙重需求，並強化站區與周邊建築的連結功能。鐵道局指出，新站將成為城市發展新核心，帶動周邊地區更新與都市整體轉型。

台南市區鐵路地下化工程起點在永康大橋站南端，往南經台南火車站至仁德大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，路線行經南市北區、東區與仁德區等行政區，地下化完工後會增設林森站與南台南站2座地下通勤車站，並拆除沿線多處平交道、陸橋與地下道，以縫合鐵道兩側道路，目標2026年底通車。

台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供
台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供
台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供
台南車站地面站體今天舉行上梁典禮。圖／鐵道局南部工程分局提供

台南 鐵路地下化 鐵道

延伸閱讀

影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

高雄旗山溪水權達共識 杉林區自來水建設動起來

斥資2.7億元 全台首座人工輕艇激流場30日進行測試賽

中市首條地下捷運！捷運藍線土建設計監造招標 力拚今年下半年動工

相關新聞

台南這處庇護島傳擦撞翻車 交局提醒：左轉勿切西瓜會增導引線

台南市南島路與中華西路口增加庇護島設施，卻造成南島路左轉中華西路車輛擦撞意外頻傳，台南市議員李啟維指，增設安全島雖未超越...

台南螢況到4月底 周末楠西賞花、賞螢、泡湯正是時候

台南螢火蟲盛況持續大爆發，正是賞螢季節。其中楠西區梅嶺伍龍步道的螢況良好，尤其自伍龍步道往上步行約100米，就有量多的螢...

影／南台灣最大海上會香上演 25艘七彩霓虹燈船隻點亮安平

南臺灣規模最大，台南市安平靈濟殿與高雄市林園鳳芸宮每4年1次的海上會香今登場，55艘船隻在興達港外海大會香，盛況空前。船...

新台南火車站地面站體今上梁 南鐵地下化邁入新里程碑

台南車站地面站體今舉行上梁典禮，象徵台南市區鐵路地下化工程邁入新里程碑，交通部鐵道局南部工程分局工程團隊人員祭拜祈福後，...

今年蒜頭豐收夠嗆辣吃蒜好時機 雲林蒜農透露原因

國內蒜頭主產地的雲林縣，今年受天氣之惠各地普遍傳豐收，平均每分地比去年增收一至兩成，約可達3千台斤，且目前售價每台斤約3...

影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

台鐵台南仁德路段平交道常塞車，鐵路涵洞潭稅橋車禍淹死造成傷亡近60年沒改善。市議員郭鴻儀、鄭佳欣邀請立委林俊憲下午在潭稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。