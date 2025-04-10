南市抽驗蔬果農藥竟有多件不合格 衛生局提醒關鍵

照片取自臺南市政府

臺南市政府衛生局近期配合食品藥物管理署執行114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，至南市市場、蔬果零售業者、超市、賣場等進行抽驗市售21件蔬果檢測農藥殘留情形，其中15件符合規定，6件不合格。針對不符規定產品，衛生局已責令業者立即下架停售，並依《食品安全衛生管理法》進行處辦或移請來源轄區衛生局依法辦理。

衛生局指出，本次抽驗不合格品項包含常用調味蔬菜辣椒與九層塔，以及季節性蔬菜如皇宮菜、紅鳳菜、白花椰菜與菜豆。這些蔬果已列為年度重點加強抽驗項目，以強化監測與控管。

衛生局提醒業者，若蔬果農藥殘留超過限量標準，將違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰；市售蔬果的農藥監測屬於終端管理，農民應正確施用農藥、遵循法規，確保農產品品質與安全。

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