今年蒜頭豐收夠嗆辣吃蒜好時機 雲林蒜農透露原因

國內蒜頭主產地的雲林縣，今年受天氣之惠各地普遍傳豐收，平均每分地比去年增收一至兩成，約可達3千台斤，且目前售價每台斤約38元價格穩定，蒜農指出，今年進口蒜量不多，加上本產蒜豐收，預估今年後市行情將穩定，只期待蒜商能以好價格收蒜。

每年清明前後是雲林蒜頭採收期，今年受天氣之惠，除沿海少數地區受颱風影響之外，包括元長、土庫、莿桐等地的蒜頭均傳出豐收，雲林蒜農協會理事長林俊甫等人指出，今天各地普傳豐收，每分地都有2千800台斤到3千台斤的產量，多出約一到兩成，加上進口蒜減少，庫存已不多，所以溼蒜仍價格維持在每台斤33元到38元的高價。

林俊甫說，今年雲林種蒜面積約少兩百公頃但因豐收，總體產量也不減少，加上從西班牙等國進口蒜量少且價格也高，對本產蒜衝擊少，所以未來蒜價後市應會穩定才對。

土庫地區陳姓蒜農說，今年蒜頭產量不錯，只是有少部分地區因南風少雨也少，加上雜草多，致蒜果比往年小了些，產量稍受影響但辣味十足，從清明節前採收他們在田邊自產自賣，每台斤都可賣到50元到80元，頗為搶手。

蒜農說，雲林蒜已進入採收成期，產量短時間會增加，他們希望蒜商能維持一定合理蒜價收購，這樣今年種蒜就有賺頭了。