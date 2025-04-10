快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影

台鐵台南仁德路段平交道常塞車，鐵路涵洞潭稅橋車禍淹死造成傷亡近60年沒改善。市議員郭鴻儀、鄭佳欣邀請立委林俊憲下午在潭稅橋旁開說明會。宣布仁德段將近5公里鐵路將高架化，並獲總統賴清德全力支持。包括保安、仁德車站遷建，初估經費高達120億元。

市政府交通局主秘謝惠雄表示，今年重新規畫的可行性評估，台鐵仁德站將往南、保安站往北新建，120億經費包括兩座新建車站加4.7公里鐵路高架化。過去可行性評估被交通部退回是因為「自償率」只有3%，新的評估規畫車站周圍土地開發，自償率可望提高到法令規定的10%以上。

不過謝惠雄說，可行先評估修正後還要等台鐵同意配合，目前還沒有確定完成日期。未來台南仁德段十三甲、大林、虎山三個平交道可能保留。車輛最多影響最大的中正南平交道、潭稅陸橋可能廢止。

鄭佳欣表示，2019年與郭鴻儀兩人向市政府反映仁德段高架化，原本市府又沒列入交通優先規畫，現在同意重做可行性評估，強烈要求市府加速推動仁德段立體高架化。

郭鴻儀表示，保安站列入古蹟原地保留，往北設新站接近奇美博物館、十鼓園區，可解決交通淹水問題。林俊憲同意在交通委員會協助推動。

林俊憲表示，市府曾有可行性評估因不夠好沒通過。新的評估高架化北到台86線南到港尾溝溪。他曾在保安平交道等7分鐘才能夠通行，而潭稅橋因為現有高度問題車輛經常逆向存走另一邊，很容易車禍。

他說，改善仁德平交道、潭稅橋問題「會當作我對地方的承諾，這個賴總統也很支持，也說請市政府可行性評估做出來，因為當過市長很清楚」。未來台鐵台南市區、永康路段鐵路地下化，出市區仁德、新市再接高架化，可一舉解決平交道問題，這是大家共同的目標。

林俊憲感謝郭鴻儀、鄭佳欣與議員蔡筱薇「共同為仁德區重大交通瓶頸提出改善建議方案，有望終結困擾仁德區近60年的嚴重交通與建設瓶頸」。

郭鴻儀、鄭佳欣表示，仁德車站、仁德中正路平交道「約半小時就有4班火車經過，加上為保安工業區與台1線交通要衝，車流量極大，尖峰時段產生交通嚴重停滯，是重大交通瓶頸。

而仁德潭稅橋因高度限制，大型車輛無法行駛，未能有效緩解中正路車流，且因地勢低窪所致淹水已困擾當地鄉親近60年，豪大雨必淹，是民眾生命及財產重大危害問題。今年3月降雨即導致改建後的潭稅橋再積淹水，顯見鐵路立體化的迫切及需求。

台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車輛經常逆向發生事故。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車輛經常逆向發生事故。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車輛經常逆向發生事故。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車輛經常逆向發生事故。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影
台鐵台南段平交道瓶頸，涵洞潭稅橋車禍淹死人，台南市交通局重作鐵路高架化可行性評估問題可能有解。記者周宗禎／攝影

台南 台鐵 林俊憲

延伸閱讀

邱莉莉辦感恩音樂會 挺林俊憲拚台南市長初選

影／罷免綠立委王定宇進入二階 本尊回嗆：這不是公民連署是犯罪行為

大罷免35：12！ 4綠委罷免案補件進入二階連署

罷免一階補件審查 再增4綠委進二階連署

相關新聞

新台南火車站地面站體今上梁 南鐵地下化邁入新里程碑

台南車站地面站體今舉行上梁典禮，象徵台南市區鐵路地下化工程邁入新里程碑，交通部鐵道局南部工程分局工程團隊人員祭拜祈福後，...

今年蒜頭豐收夠嗆辣吃蒜好時機 雲林蒜農透露原因

國內蒜頭主產地的雲林縣，今年受天氣之惠各地普遍傳豐收，平均每分地比去年增收一至兩成，約可達3千台斤，且目前售價每台斤約3...

影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

台鐵台南仁德路段平交道常塞車，鐵路涵洞潭稅橋車禍淹死造成傷亡近60年沒改善。市議員郭鴻儀、鄭佳欣邀請立委林俊憲下午在潭稅...

竹頭筊國寶大師黃奕薫贈10對筊 與東石港口宮再續前緣

國寶級竹頭筊工藝師黃奕薰今與嘉義東石港口宮再續前緣，20多年前他主動贈筊給廟方，廟方收下保存但不知製作者，如今黃奕薰獲文...

從托嬰中心到住家全面照護 嘉市室內空品免費健檢今續辦百名額

嘉義市府環保局為協助市民了解居住與工作環境室內空氣品質，今年持續提供免費到府診斷室內空氣品質服務，即日起至10月31日止...

寵物公園遭孩童推自行車亂入 嘉市府：加強宣導、設監控

嘉義市綠映水漾公園的寵物公園近期發生2名孩童推著自行車進入寵物柵欄內騎行，有飼主向一旁勸導，遭到無視，只好緊拉犬隻避免激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。