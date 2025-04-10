影／台鐵台南段平交道瓶頸 涵洞潭稅橋車禍淹死人有解

台鐵台南仁德路段平交道常塞車，鐵路涵洞潭稅橋車禍淹死造成傷亡近60年沒改善。市議員郭鴻儀、鄭佳欣邀請立委林俊憲下午在潭稅橋旁開說明會。宣布仁德段將近5公里鐵路將高架化，並獲總統賴清德全力支持。包括保安、仁德車站遷建，初估經費高達120億元。

市政府交通局主秘謝惠雄表示，今年重新規畫的可行性評估，台鐵仁德站將往南、保安站往北新建，120億經費包括兩座新建車站加4.7公里鐵路高架化。過去可行性評估被交通部退回是因為「自償率」只有3%，新的評估規畫車站周圍土地開發，自償率可望提高到法令規定的10%以上。

不過謝惠雄說，可行先評估修正後還要等台鐵同意配合，目前還沒有確定完成日期。未來台南仁德段十三甲、大林、虎山三個平交道可能保留。車輛最多影響最大的中正南平交道、潭稅陸橋可能廢止。

鄭佳欣表示，2019年與郭鴻儀兩人向市政府反映仁德段高架化，原本市府又沒列入交通優先規畫，現在同意重做可行性評估，強烈要求市府加速推動仁德段立體高架化。

郭鴻儀表示，保安站列入古蹟原地保留，往北設新站接近奇美博物館、十鼓園區，可解決交通淹水問題。林俊憲同意在交通委員會協助推動。

林俊憲表示，市府曾有可行性評估因不夠好沒通過。新的評估高架化北到台86線南到港尾溝溪。他曾在保安平交道等7分鐘才能夠通行，而潭稅橋因為現有高度問題車輛經常逆向存走另一邊，很容易車禍。

他說，改善仁德平交道、潭稅橋問題「會當作我對地方的承諾，這個賴總統也很支持，也說請市政府可行性評估做出來，因為當過市長很清楚」。未來台鐵台南市區、永康路段鐵路地下化，出市區仁德、新市再接高架化，可一舉解決平交道問題，這是大家共同的目標。

林俊憲感謝郭鴻儀、鄭佳欣與議員蔡筱薇「共同為仁德區重大交通瓶頸提出改善建議方案，有望終結困擾仁德區近60年的嚴重交通與建設瓶頸」。

郭鴻儀、鄭佳欣表示，仁德車站、仁德中正路平交道「約半小時就有4班火車經過，加上為保安工業區與台1線交通要衝，車流量極大，尖峰時段產生交通嚴重停滯，是重大交通瓶頸。