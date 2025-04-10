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嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池委外經營 全新開幕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司今年起以OT模式取得7年經營權，投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等，縣長翁章梁今天參加揭幕典禮，每天開館營運，全年只休農曆除夕及初一。

教育處指出，廠商投入300萬元充實設備，包括更新游泳池遮陽簾，修繕廁所、淋浴間及地板鋪面，並在田徑場室內大廳新設4面羽球及匹克球綜合球場等，也成立「新動像-嘉義縣立田徑場室內空間暨游泳池」官方臉書粉絲專頁、Line帳號，提供民眾查詢營運資訊。

田徑場室內空間設有羽毛球及匹克球綜合球場、瑜伽教室、舞蹈教室、有氧拳擊教室、武術教室、全齡化科技體適能健身房，並開設瑜伽地板課程、有氧舞蹈運動課程、武術競技課程、健身及塑身體適能課程、羽球及匹克球精進課程，游泳池則有幼童至成年泳訓課程。

翁章梁說，縣立田徑場室內空間及游泳池是嘉義縣第一次將運動場地委外經營，盼透過民間力量，為縣府場館注入活水，導入新穎設備器材、活動課程及創新經營模式，提高場館使用率，吸引更多鄉親入館運動，也能夠吸引更多運動賽事，促進運動經濟發展。

教育處指出，場館委外前每週一及國定假日固定休館；委外後，廠商增加服務時間，每年只休館2天（農曆除夕及大年初一），其餘時間每天都開館營運，田徑場從早上8點至晚上10點，游泳池從早上8點到下午5點，還會安排專業教練開設運動課程。

嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等，縣長翁章梁今天參加揭幕典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等，縣長翁章梁今天參加揭幕典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立田徑場室內空間及游泳池委外經營，新動像企業有限公司投入300萬元充實設備，場地包括羽球場、瑜珈教室、健身房及游泳池等。圖／嘉義縣政府提供

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