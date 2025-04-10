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竹頭筊國寶大師黃奕薫贈10對筊 與東石港口宮再續前緣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
竹頭筊國寶級大師黃奕薫今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影
竹頭筊國寶級大師黃奕薫今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影

國寶級竹頭筊工藝師黃奕薰今與嘉義東石港口宮再續前緣，20多年前他主動贈筊給廟方，廟方收下保存但不知製作者，如今黃奕薰獲文化部登錄為文化資產保存者，廟方慕名求購，才得知雙方早已有緣分，黃奕薫今贈送10對寫有廟名的竹頭筊，作為港口媽祝壽賀禮。

竹頭筊是以竹子根部雕刻而成，質地堅硬且帶有自然紋理，相傳靈性較強，船嘉寶竹頭筊藝師黃奕薰製作竹頭筊已有30多年經驗，採用手工雕刻、打磨，結合傳統技法與信仰文化， 2022年獲嘉義縣政府登錄為文化資產傳統工藝竹頭筊保存者。

黃奕薫回想，20多年前剛開始製作竹頭筊時，曾到東石港口宮廟前擺攤，因不熟擺攤規則還被趕走，那時與港口媽締結緣分，正逢農曆春節擲筊比賽，他毛遂自薦將自己做的竹頭筊送給廟方，有點像熱臉貼冷屁股，沒想到在20多年後，換廟方找上門想要竹頭筊。

陳慶堂說，因為有信徒向黃奕薫購買2對竹頭筊，拿到廟裡過香爐，稱要價上萬元讓他相當吃驚，請人去尋覓竹頭筊藝師，沒想到竟是熟識電話號碼，早在20多年前就曾向黃奕薫買過筊，如今再次重逢是緣分，希望為港口媽打造專用筊，也與黃奕薫再續前緣。

港口宮總幹事凌子楚說，廟方要為媽祖打造專用筊，但黃奕勳只送不賣，感念媽祖慈悲救世大愛精神，贈送港口宮全台少有的竹頭筊作為祝壽賀禮，包括5對18公分竹頭筊、5對12公分竹頭筊，黃奕薫還花費2千元，請人在竹頭筊內側以毛筆寫上港口宮。

竹頭筊國寶級大師黃奕薫（右）今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影
竹頭筊國寶級大師黃奕薫（右）今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影
竹頭筊是以天然竹根部雕刻而成，質地堅硬且帶有自然紋理，相傳靈性較強。記者黃于凡／攝影
竹頭筊是以天然竹根部雕刻而成，質地堅硬且帶有自然紋理，相傳靈性較強。記者黃于凡／攝影
竹頭筊國寶級大師黃奕薫今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影
竹頭筊國寶級大師黃奕薫今天贈送東石港口宮10對筊，作為港口媽祝壽賀禮。記者黃于凡／攝影

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