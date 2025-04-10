從托嬰中心到住家全面照護 嘉市室內空品免費健檢今續辦百名額

嘉義市府環保局為協助市民了解居住與工作環境室內空氣品質，今年持續提供免費到府診斷室內空氣品質服務，即日起至10月31日止，凡是嘉市住家、店家、辦公室及新裝潢等場所均可申請。環保局將派專業人員以巡檢直讀式儀器進行量測，並對量測結果提供相關管理建議，提升市民生活環境室內空氣品質，減少室內汙染傷害守護市民健康。

環保局指出，研究調查，每人每天約9成時間待在室內環境，室內空氣品質好壞直接影響工作效率及健康，其中日常習慣與通風方式會影響室內空氣品質。

依據過往執行室內空氣品質診斷結果，常見室內空氣品質問題包括：新裝潢空間未選用綠建材標章產品，致甲醛及揮發性有機化合物濃度偏高、空調設備未定期清潔滋生細（真）菌，導致皮膚或呼吸道過敏現象、烹飪或燒香行為未適度通風換氣，造成室內細懸浮微粒濃度偏高、門窗緊閉導致室內二氧化碳濃度偏高，影響專注力和工作效率。

環保局提醒室內空氣品質維護管理首重「源頭減量」，對室內環境與空調設備應定期清潔維護，裝修建材及清潔用品則應選用綠建材及環保標章產品；其次保持室內「通風換氣」，藉日常門窗開啟或使用通風設備，每日維持30分鐘以上換氣時間，有助於減低室內空氣潛在汙染物累積。

也可透過輔助淨化方式強化室內空氣品質，如使用空氣清淨設備及種植室內植栽如非洲菫、黃金葛等，都可減少空氣汙染物對人體的危害。

為加強對敏弱族群健康保障，今年與托嬰中心、產後護理機構及托育資源中心合作，推廣室內空氣品質自主管理與健檢服務，歡迎家有幼兒市民申請。到府診斷服務共提供100處名額，報名方式可至嘉義市室內空氣品質資訊網填列表單登記（https://reurl.cc/M3kpXX）或洽電(05)2251775轉210、(05)2220529。