寵物公園遭孩童推自行車亂入 嘉市府：加強宣導、設監控

嘉義市綠映水漾公園的寵物公園近期發生2名孩童推著自行車進入寵物柵欄內騎行，有飼主向一旁勸導，遭到無視，只好緊拉犬隻避免激動甚至出現類似新北犬隻攻擊事件；網友發文感慨「公共空間卻無法可管」。市府表示，將加強宣導及加設監視系統。

有網友在臉書以「請還給寵物飼主最後一片淨土」為題發文表示，日前帶家裡的中型犬到寵物公園，卻有2名孩童推著自行車進入園區裡面騎行，家長則在圍欄外，場內大約有4隻中型犬4隻小型犬，他見狀緊緊的拉著犬隻，全力避免犬隻激動，以免發生傷害到孩童的意外，他出言勸導，並沒有得到回應。他感嘆，畢竟是公共空間，無法可管，只能發文請求相關單位協助宣導，寵物空間請留給寵物，嘉義市有許多優秀的親子空間，不要重演台北的悲劇。

寵物公園的設立初衷是提供一個安全、自由的空間，讓寵物可以在無牽繩的狀態下活動，也讓飼主能夠輕鬆地陪伴寵物。嘉義市寵物公園注意事項中有明示「兒童進入園區內要由成人陪伴」，係依據嘉義市動物保護自治條例相關規定定立，但沒有很明確。

市府建設處表示，會加強宣導，另外也會加設監視系統。

但是如果非寵物使用者進入發生意外，相關刑責如何釐清？

嘉義市律師公會理事長王振銘律師表示，孩童的腳踏車如果不小心傷害到寵物，屬於過失，而寵物在法律上是物品，刑法毀損罪不罰過失犯，不會有刑責。

律師張道周表示，孩童未滿14歲，沒有刑事責任能力，不會有刑責。毀損罪只有處罰故意，如果只有過失，是不會構成的。在民事責任方面，如果孩童未遵守動物保護法、寵物公園規範等，造成他人寵物受傷，民事上會構成未成年人侵權行為，未成年人與法定代理人應負連帶責任。

如果發生犬隻咬傷人相關法律責任？王振名表示，這就要看實際發生的情形如何，如果從發生經過來看，飼主對寵物的管理有過失（如犬隻具攻擊性，未實施防護措施如使用防咬嘴罩）那飼主還是要負過失傷害的刑責；反之，如果飼主沒有過失，那家長帶小朋友進入寵物園區卻未保護好小朋友，家長就應該對自己孩子負過失傷害刑事責任。

張道周表示，要看寵物主對於寵物失控，有沒有應注意、能注意而未注意的情形，寵物主對於寵物的看管義務，一般的情形，是看動物保護法關於防範責任、繫繩、嘴套的規定。另外，寵物公園通常會有特別的規定，例如台北市政府訂定的狗運動公園入園注意事項；高雄市政府訂定的《寵物公園犬隻活動園區入園規則》，至於嘉義市寵物公園是否也有設立看管寵物的義務相關規定。