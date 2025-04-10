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因應美關稅貿易新變局 嘉市府攜手外貿協會助企業AI行銷突圍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供

面對美國對台課徵32%高關稅，雖川普宣布暫緩90天生效，但不確定性的全球貿易變局，企業如何穩健應對挑戰、開拓國際市場，成為議題。嘉市府、工策會與中華民國對外貿易發展協會台南辦事處，昨天舉辦「AI加速行銷策略：提升生產力，實現業績飛躍」專題講座，業者報名倍增，吸引近70家業者參與。

美國提出高關稅，對台灣傳統出口市場帶來重大挑戰。市長黃敏惠第一時間責成建設處與工策會作產業對口單位，建立長期合作機制。建設處長田長沛說，藉此次講座協助企業深化對外貿協會資源的運用，從市場開發、風險管理到數位行銷，全面提升企業海外拓銷的韌性與競爭力。

工策會總幹事許燿宏表示，針對美國總統川普發動對等關稅，主辦這場交流，及時給予企業分散風險的資源連結。安排外貿協會台南辦事處高專陳柏仰剖析「如何善用外貿協會資源拓展海外市場」、中國輸出入銀行台南分行專員蔡蕙蘋「談規避風險成果拓展外銷」、崑山科技大學跨境電商講師蔡宗甫「AI應用趨勢、內容創作與AI行銷工具的實務運用」，協助業者掌握數位行銷新趨勢，提升市場敏銳度與應變能力。

許燿宏感謝外貿協會台南辦事處主任周秀芬提供協助，美國對等關稅發生後，2天活動報名人數增加1倍，包括嘉強電子、泰山企業、友良高科技紡織、興農工業、盛豐興農業生技、唐妝漢方保養品、宇閎開發國際貿易、霖宏科技等近70家業者參加，討論熱烈。

嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷，業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷，業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
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嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
嘉市府攜手外貿協會 助企業以AI行銷， 業者反應熱烈。圖／嘉市府提供
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嘉義 外貿協會 美國 關稅

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