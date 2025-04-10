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雲林縣與星國連鎖大超市簽MOU 優質蔬果進軍國際再下一城

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／雲林縣府提供

雲林縣長張麗善率領代表團參加2025年新加坡食品展，昨與星國知名的昇菘連鎖超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU），昇菘超市也將於明天（11日）至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，攜手將台灣頂級農產進軍新加坡市場再啟新的里程碑。

張麗善表示，雲林縣生產最優質生鮮蔬果及農畜產品，打造「雲林良品」品牌，是台灣頂尖的物產，昇菘超市是新加坡最具競爭力的連鎖超市，此行簽署MOU可說是強強聯手，讓新加坡消費者也能買到台灣優質農產。

張麗善說，為進一步讓星國民眾了解雲林農產的好，將與昇菘超市聯手從4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，將在昇菘各大門市設置台灣農產專區，推廣包括迷你彩椒、彩色蘿蔔、牛番茄等台灣的特色農產，買到台灣優質蔬果，機會難得。

駐新加坡台北代表處公使吳文齡也見證雲林縣府和昇菘超市簽署合作備忘錄，他說，雲林是台灣的農業大縣，素有「台灣的廚房」的美稱，相信透過雙方合作，可把雲林優質食材帶入新加坡，從中可讓星國民眾看到台灣農產的進步。

昇菘超市董事經理林佑龍表示，台灣農產品品質卓越，頗負盛名，深受新加坡消費者青睞，期待未來能進一步拓展合作，引進更多台灣特色農產，豐富消費選擇。

縣府農業處長魏勝德表示，「台灣食品節推廣會」有現場試吃、促銷等多元互動體驗，保證一定會「呷好逗相報」，預計將可吸引更多新加坡民眾共襄盛舉，感受台灣農產技術的精進與品質，為將來跨國合作打下好基礎。

張麗善一行人並參訪新加坡生鮮蔬果進口商東源水EG公司。她指出，東源EG是新加坡最大生鮮蔬果進口商之一，此行透過東源EG將雲林生鮮蔬果鋪貨到NTUC超市、昇菘超市，建立行銷通路，跨足東南亞，讓台灣農產成為全球餐桌上的首選。

新加坡昇菘超市於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，推廣台灣特色水果與農產品。圖／雲林縣府提供
新加坡昇菘超市於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，推廣台灣特色水果與農產品。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善參觀昇菘超市台灣農產展售架。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善參觀昇菘超市台灣農產展售架。圖／雲林縣府提供
新加坡昇菘超市於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，推廣台灣特色水果與農產品。圖／雲林縣府提供
新加坡昇菘超市於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，推廣台灣特色水果與農產品。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／雲林縣府提供

MOU 新加坡 超市 雲林

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