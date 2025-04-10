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影／台南獨居老人石棉瓦屋破梁斷 議員找熱心廠商整建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德成功里楊姓獨居老人石棉瓦屋凹陷破裂，木梁斷隨時可能倒塌。市議員吳禹寰找熱心廠商整建。記者周宗禎／攝影
台南仁德成功里楊姓獨居老人石棉瓦屋凹陷破裂，木梁斷隨時可能倒塌。市議員吳禹寰找熱心廠商整建。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區成功里文賢路76歲楊姓獨居低收入老人家，幾十年來都還是用地下水，石棉瓦搭的破房子部分天花板破一個大洞凹陷、木梁斷裂隨時可能崩塌。台南市議員吳禹寰得知今天到現場察看，他說，已經有熱心廠商願意幫忙重建組合屋。

吳禹寰說，連同里長鄭晴而反映的另外3戶低收入戶破損的房子，熱心的建商也願意一併協助免費修繕，讓低收入民眾能夠有擋風遮雨、放心居住的地方。

楊姓老人獨居文賢路小巷內石棉瓦屋幾十年，目前親人只剩下一個姐姐住安養院。成功里長鄭晴而說，楊姓老人很認命，屋頂破了很久也都沒有講，直到最近因為一下雨就積水，而且很擔心地震來的時候會劃掉，才向他反映。

鄭晴而說，老人家之前發生車禍，擔心醫藥費沒辦法負擔，肋骨斷了好幾根，還自己騎腳踏車回家，他發現趕緊告訴老人家，不用擔心會有辦法協助。目前除了這一戶里內另有破爛比較嚴重的4戶，也會盡快協助修復。

台南仁德成功里楊姓獨居老人石棉瓦屋凹陷破裂，木梁斷隨時可能倒塌。市議員吳禹寰找熱心廠商整建。記者周宗禎／攝影
台南仁德成功里楊姓獨居老人石棉瓦屋凹陷破裂，木梁斷隨時可能倒塌。市議員吳禹寰找熱心廠商整建。記者周宗禎／攝影

台南 獨居

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