嘉義火車站麥當勞熄燈近2年 鬧區店面閒置…商圈暗淡原因曝

嘉義市鬧區火車站商圈的嘉年華影城大樓1樓的麥當勞中山二餐廳，經營27年，是許多人看電影必買餐點，麥當勞中山二餐廳2023年8月熄燈，至今近2年店面閒置未出租，引發外界關注，近年商圈出租店面增加，房產人士及市府地政處調查，網購興起，消費型態改變，實體店面經營愈來愈困難。

麥當勞中山二餐廳鄰近嘉義火車站，1996年開業至今，位在嘉年華影城大樓1樓，是許多民眾、影迷、學生搭火車前、看電影的重要補給站，陪伴許多嘉義市民成長，甚至是許多人讀書約會熱門地點。

台灣麥當勞說，基於整體商業考量，嘉義中山二餐廳結束營業，鄰近商圈仍有嘉義中山、嘉義垂楊2家麥當勞餐廳，為顧客服務。中山二餐廳約20多名員工，依其意願安排至鄰近餐廳繼續任職。

麥當勞中山二餐廳地主說，2層房地店面由多位地主共有，每坪租金千元，全部約百坪，原委託仲介出租，收回自行出租。多位市民說，麥當勞是商圈人氣指標，店面閒置，讓商圈暗淡。