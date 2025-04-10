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曾被譽為東洋第一…嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」熄燈搬遷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供

嘉縣阿里山腳下嘉義製材所，日治時代被譽為「東洋第一」，復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山林鐵及文資處封園改善，預定明年4月竣工，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會（以下簡稱世遺會）承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。

世遺會2023年7月承接製材所管理服務，經營「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，打造全台唯一擁有歷史建築、杉池大草原和文創市集共享場域，世遺會2019年進駐成立「木頭人市集」，接著成立「貳陸陸杉」，命名呼應阿里山最高峰大塔山海拔高度2663公尺，取國字大寫諧音「杉」，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務。

世遺會說，為保護這片土地，長期培育深耕嘉義文史與在地藝文，「貳陸陸杉Sace」從營運到現在，共提供69場各界活動空間租借、辦理8場在地活動推廣、2場藝文活動串聯。

熄燈重新尋覓民國路新地點，3月30日開幕，世遺會邀請捐助者參加感恩餐會，也有許多支持世遺會朋友參加聚會，世遺會發起人郭盈良說，夥伴忙好幾天，現在與小森蔬油飯合作，也使用呷飽麥有機米製作飯糰，有飲料也有吃飽的餐點，歡迎朋友們常來坐坐。新址：嘉市東區民國路182號、時間：周一至周日上午10時到晚間8時。

林鐵及文資處說，嘉義製材所整體規畫及機具工廠設施改善工程，施作範圍含保留地下歷史遺構機具工廠（第二代工場）、排煙道、大小辦公室；戶外休憩設施、貯木池及植栽景觀改善，以新增影音機電設備，其中機具工廠規畫結合科技展演、劇場燈光聲響方式，再現「東洋第一」製材流程。

嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供
嘉縣阿里山腳下嘉義製材所封園改善，施工期間暫停開放，園區非營利組織阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space 」複合式共享空間熄燈，搬遷新地點民國路重新營業。圖／貳陸陸杉Space提供

嘉義 歷史建築 阿里山

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