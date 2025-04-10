打破學童對警察刻板印象 台南女警官化身小老師有獎徵答

弋果美語文元分校昨天帶著20位孩童走進台南市警第五分局公園派出所，實際參訪防彈衣、防彈盾牌、反光背心、指揮棒等警用裝備，並由女警官擔任小老師，解說警用裝備並提醒自我保護觀念，讓學童打破對警察的刻板印象，並能保護自身安全。

第五分局交通組長許双繻提醒學童，過馬路走斑馬線，小綠人亮時才能通行，閃爍時應加快腳步，紅燈時要等候，學習紅燈停、綠燈行並左右確認安全後再行進等觀念，提高孩童對於交通安全的警覺性，減少用路危險。

許双繻也請學童不隨意接受陌生人提供糖果、玩具或邀請出遊，僅記「四不」原則：不跟陌生人走、不搭陌生人的車、不收陌生人的禮物、不隨意告訴別人個人資訊；若被陌生人接近或糾纏，大聲喊「救命！」立刻尋求大人幫助，學會辨識危險環境及灌輸自我安全防護意識。

許双繻以簡單易懂的方式與小物來講說毒品的種類與危害，讓犯罪防治、交通教育觀念向下紮根，也開放有獎徵答，讓學童個個全神貫注仔細聆聽後，熱烈舉手回答，對保護自身安全有更深一層的認知。

分局長洪宏榮表示，透過實際參訪，讓孩子們學習正確的自我防護觀念及法治意識；亦歡迎各年齡學童參訪警察機關，了解學校、住家周邊的派出所位置，打破對警察的刻板印象，教導孩童在遇到緊急狀況時，可向警方求助拉近距離。