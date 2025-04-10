爭取跨嘉義縣市輕軌中央主導興建 黃敏惠發起民代連署展現民意
嘉市長黃敏惠爭取高鐵太保站聯外大眾運輸系統、跨嘉縣市輕軌，由中央主導興建，加大力道，黃敏惠21年前擔任立委，發起議員里長連署催生輕軌，至今未實現，市長最後任期再發起全體議員、里長連署，向中央力爭，籲請中央實現交通公平，依歷史承諾啟動輕軌藍線，議長陳姿妏率先連署支持。
黃敏惠昨天參加小小北都更駐點工作站，取出21年前擔任立委，發起議員里長連署共同催生輕軌的國會通訊，請到場議員協助連署，當初為爭取輕軌與議員拜會當時的經建會副主委張景森，媒體報導輕軌獲張景森背書。
市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌計畫可行性評估期末報告，交通部審查結果要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府失望發文行政院，請求回歸中央全額負擔經費自辦。
鐵道局針對跨嘉縣市輕軌建設發布新聞稿指，捷運原則屬地方權責，依大眾捷運法，中央及地方均得辦捷運，並提及除機場捷運特殊中央興建，餘捷運均由地方依大捷法辦理。市府強調就政策、法律、公平性、事權執行及產業經濟發展等面向，應由中央啟動輕軌藍線建設。
市府強調依大捷法，大眾捷運系統屬中央權責。「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」屬交通部針對地方政府申請自建軌道系統計畫審議依據，嘉義輕軌屬高鐵聯外軌道運輸，與一般地方政府依據自建軌道系統不同。
市府認為，交通部應依行政院2005年核復事項提輕軌計畫，延續承諾，啟動輕軌。針對鐵道局所提高鐵站聯外均依地方捷運建設模式地方主辦，市府強調公平性問題，因營運中的高鐵車站，不論是與台鐵車站共站共構南港、台北、板橋、苗栗、台中及左營等6站，或是以台鐵支線串聯的高鐵新竹站 (六家支線)、高鐵彰化站（興建中的田中支線)及高鐵台南站（沙崙支線）等3站，以及機場捷運串聯高鐵桃園站，上述高鐵車站聯外軌道系統都由中央主政興建，全國有其一致性，中央主政興建高鐵車站聯外軌道系統獨漏嘉義。
市府指出，嘉市是雲嘉嘉南經濟消費及產業圈生活中心，在行政院六大旗艦計畫-嘉南高屏「大南方新矽谷」，是提升嘉南高屏醫療品質、打造便捷大城、建構科技S廊帶的重要節點。
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