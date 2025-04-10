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全國首創…助工業減碳 南市推碳盤查機制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府設立「碳盤查登錄輔導機制」，透過訪查和輔導，協助企業達成工業減碳。圖／南市經發局提供
台南市政府設立「碳盤查登錄輔導機制」，透過訪查和輔導，協助企業達成工業減碳。圖／南市經發局提供

中央目標2050年淨零排放，台南市政府積極推動工業減碳，將建立全國首創的「碳盤查登錄輔導機制」，經發局昨指出，今年針對400家以上工廠實地訪視、節能輔導，業者須依相關規畫完成改善節能設備，若無達成將有罰責。

經發局代理局長蕭富仁說，依據「台南市淨零永續城市管理自治條例」規定，台南用電超過800千瓦的能源用戶應提報節能減碳計畫、並接受審查，2023年起，市府已輔導48家工廠提出減碳報告書，隔年也追蹤執行情形、同時再輔導25家導入能源管理系統。

今年預計針對一般工廠能源用戶超過800千瓦的400家工廠，以及100家特定工廠，還有轄管工業區進行實地訪視與專業輔導，包括柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區及新吉工業區等。

經發局表示，將創碳盤查登錄輔導機制，主動出擊協助企業進行碳足跡盤查與節能策略擬定，業者須根據提報的計畫書在3年內陸續完成節能設備改善，屆時若無達成將會有罰責，為此，將舉辦3場節能減碳宣導說明會。

市長黃偉哲說，市府2022年公布「2050台南淨零路徑」，將從能源轉型、低碳運輸、住商節能、循環經濟等4大方向，全力落實減碳目標。為落實工業部門減碳，市府也訂定溫室氣體減量目標，要求企業制定短、中、長期減碳計畫，並加速導入節能設備、能源管理系統或清潔生產機制。

台南 淨零 減碳

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