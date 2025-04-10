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雲縣強力執法 稽查垃圾亂象

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
垃圾遍地 怨聲載道 雲林縣崙背鄉內多條偏僻農水路，常有民眾隨意棄置垃圾，引發民怨。記者陳雅玲／攝影
垃圾遍地 怨聲載道 雲林縣崙背鄉內多條偏僻農水路，常有民眾隨意棄置垃圾，引發民怨。記者陳雅玲／攝影

雲林縣崙背鄉內多條偏僻農水路，常遭棄置垃圾，引發民怨，鄉長李泓儀表示，將裝設監視器並開罰；環保局指出，近年全縣髒亂熱點有530處，已於重點熱區設置監視器強力執法，去年開罰逾1500件，籲民眾不要以身試法。

環保局長張喬維說，依據廢棄物清理法第27條規定，亂丟垃圾可處1200元至6000元罰鍰，去年全縣裁處1542件，總罰鍰達198萬元，正研議透過稽查車結合AI辨識技術以加強稽查力道，民眾也可成為另類監督力量，用手機錄影非法傾倒行為向環保局檢舉，環保局將運用影像比對、以車追人，鎖定行為人並依法告發。

崙背鄉多條農水路因地處偏遠，常有人亂丟垃圾，部分路段的垃圾堆甚至綿延數百公尺，引發環境衛生疑慮、也嚴重影響觀感，鄰近居民表示，有時看到人亂丟垃圾，前去勸導反而還被罵，非常無奈。

崙背鄉公所清潔隊長曾淑貞表示，隨意棄置垃圾髒亂點集中在大排旁、無監視器之處，約有20處；李泓儀表示，將裝設監視器並開罰。

環保局依據民眾陳情及開罰紀錄，統計出近年全縣髒亂點530處，為有效改善社區髒亂點問題，已在多處重點違規熱區設置固定式與移動式監視器，其中西螺鎮有髒亂點在設置監視器後，開出100多張罰單。

此外，縣府去年起執行破袋稽查及垃圾車退運機制，垃圾量減少7%，今年至本月6日，垃圾車累計退運83車次，違規頻率有下降。

張喬維表示，會持續破袋稽查及垃圾車退運機制，目標全縣每日垃圾量降至340公噸。

垃圾車 環保局長 監視器

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