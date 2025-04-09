快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

玉井愛文山迎全中運自由車賽 青春追風感受山城魅力

中央社／ 台南9日電

114年全國中等學校運動會即將在台南登場，其中自由車登山車越野賽與個人公路賽選擇於風景優美玉井區舉行，市府結合周邊山城觀光與商圈，盼大家賽事之餘體驗山城魅力

台南市政府發布新聞稿指出，玉井愛文山為本屆全中運自由車競賽越野賽場域，擁有得天獨厚自然環境與獨特地理特徵，山丘與茂密樹林更構成極具挑戰性越野路線，起伏多變山林地形與蜿蜒賽道更考驗選手技術及體能。

市府指出，愛文山獨特景色不僅讓賽事充滿挑戰性，也讓參賽者在比賽過程中能享受當地自然美景，更展現台南山城魅力，讓運動與地方風景完美融合。

市府指出，為讓更多人感受全中運熱力，此次特別與在地業者合作推出選手與隊職員專屬應援優惠，打造全民共享運動觀光熱潮。

包括知名冰店「阿月芒果冰」祭出賽期限定活動，凡出示隊職員證，購買芒果冰1份即加贈1球冰淇淋，讓選手在炎熱氣候中也能享受到當季最新鮮的沁涼台南味；麗敏親子民宿於18日至25日提供選手、眷屬、裁判與賽事人員9折住宿優惠，將用最熱情應援，陪伴選手迎戰賽事。

台南市政府指出，全中運不僅是場上競技，更是展現城市熱情與能量的青春盛會，透過賽事與地方觀光結合，期待讓更多人看見台南山城觀光魅力與人情味，邀請全國民眾在賽會期間走進玉井，為選手吶喊喝采，也放慢腳步感受山城風光。

台南 運動 魅力

延伸閱讀

全中運金門代表隊授旗出征 選手蓄勢待發全面迎戰

全中運期間 台南旅館、民宿、美食購物、觀光景點好康齊發

全中運／鄭琹云領軍金城國中 盼為台南重溫射箭金牌夢

新竹縣長楊文科授旗全中運代表隊 頒發加菜金勉勵選手

相關新聞

海嘯第一排！關稅戰加股災重傷害 雲林縣府示警最慘受災戶是他們

美國上周宣布對台課徵32%對等關稅今天生效，多數產業預期將受衝擊，加上近日股災影響，已有社福團體成為此波關稅戰的受災戶，...

美高關稅經濟不確定性加劇 台南地政分析影響購屋與投資

台南市地政局今公布第一季土地與建物買賣交易量明顯下降，土地買賣9566筆，較上季減少26.40%，較去年第一季減23.8...

全中運期間 台南旅館、民宿、美食購物、觀光景點好康齊發

114年全國中等學校運動會將在4月19日至24日於臺南盛大舉行，為迎接來自全國的參賽選手、隊職員及觀賽民眾，臺南在地業者歡迎全中運睽違22年再度聚首臺南，響應臺南市政府共同推出專屬優惠。從旅館、民宿、

推動工業減碳 台南市全國首創「碳盤查登錄輔導機制」

面對全球氣候變遷加劇及2050年淨零排放的國際趨勢，台南市政府積極推動工業減碳，宣示邁向低碳永續城市的決心，建立全國首創...

給魚不如教他釣魚 台南市培訓「脫貧縫紉師」

台南市社會局推動脫離貧窮計畫，與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，今天開課，為期3個月縫紉手作課程，前期培訓...

雲林亂丟垃圾熱點530處去年開罰1500件 環保局強力執法

雲林縣崙背鄉內多條偏僻農水路，常有民眾隨意棄置垃圾，引發民怨，鄉長李泓儀表示，將裝設監視器並開罰；雲林縣環保局統計，近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。