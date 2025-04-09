海嘯第一排！關稅戰加股災重傷害 雲林縣府示警最慘受災戶是他們

美國上周宣布對台課徵32%對等關稅今天生效，多數產業預期將受衝擊，加上近日股災影響，已有社福團體成為此波關稅戰的受災戶，雲林家扶中心、創世基金會斗六分院等社福單位自上月底至今捐款大幅減少，影響為近年之最，雲林縣府已向社福團體示警，要做好心理準備，並呼籲中央盡快強化社會安全網。

創世基金會斗六分院去年力推定期定額捐款，但受關稅戰預期心理影響，今年三月首度出現零捐款，本月至今也尚無定期定額捐款收入，本周截至今日，捐款收入比去年同期銳減20萬元，減少60%。

創世基金會斗六分院每年舉辦園遊會義賣，為年度重要收入之一，今年將於5月24日在斗六膨鼠公園舉辦，預計設立70攤位，但至今僅募集18攤位，院方表示，從沒有遇過如此艱難的時刻，關稅戰及股災影響才剛開始，真的很擔心無法募集足夠攤位。

雲林家扶中心近日民眾現金捐款異常冷清，昨天僅2人捐款，今天更首度出現無人捐款，以往每天平均有3萬元現金捐款，本周至今較去年同期減少逾60%，家扶中心主任廖志文表示，這波衝擊才剛開始，影響已是金融海嘯至今最嚴重的一次，家扶中心已經「剉咧等」。

雲林縣府社會處近日已對縣內社福團體提出示警，社會處副處長陳怡君表示，關稅戰及股災對社福影響程度目前難以預估，但肯定絕對不小，尤其多數社福團體除政府補助外，最大收入來源是企業及民眾捐款，「經濟是社會安全網的第一道防線」，若不及時因應，恐會造成社會危機。