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雲林髒亂點530處 113年開罰1542件總罰鍰近2百萬

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣環保局盤點縣內髒亂點有530處，去年裁處亂丟垃圾違規案件1542件，總罰鍰金額逾198萬元；為有效嚇阻，正在研議透過稽查車結合AI辨識技術，加強稽查力道。

根據雲林縣環保局統計，縣內112至113年髒亂點列管資料共計530處熱點，其中包含棒球場特區252處、高鐵特區181處、西螺果菜市場鄰近區域11處；去年，依據廢棄物清理法裁處違規案件1542件，總罰鍰金額逾新台幣198萬元。

崙背鄉公所近日屢屢接獲民眾陳情，鄉內許多排水系統旁道路被棄置一堆垃圾，甚至有焚燒痕跡，在地民眾困擾不堪。

中央社記者今天實際走訪崙背鄉五魁村「枋南中排一」，一整排垃圾被棄置在路邊，有塑膠品、玻璃罐、水泥塊等，附近居民抱怨，排水路人煙稀少也沒有監視器，因此許多人將垃圾丟在此處，曾勸說前來亂丟垃圾的人反遭「國罵」。

崙背鄉長李泓儀說，鄉公所針對髒亂點安裝監視器，發現民眾隨意棄置垃圾將會依法開罰，必要時要請行為人「回來將垃圾處理好」。

雲林縣環保局長張喬維指出，為有效改善問題，已在多處重點違規熱區設置固定式與移動式監視器，目前正在研議透過稽查車結合AI辨識技術加強稽查力道，民眾「人手一機」也可成為另類監督力量，環保局將運用影像比對、以車追人，鎖定行為人並依法告發。

環保局長 監視器 雲林

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