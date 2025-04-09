南市勞工局與大台南總工會 連續十數年獲勞動部TTQS金牌

台南市勞工局開辦多元訓練課程，同時攜手大台南總工會協助工會與勞工多元發展，展現人才斜槓價值，打亮人才培育金招牌，今年度再度榮獲TTQS評核金牌，不僅是唯一地方政府職業訓練機關連續14年榮獲14面金牌，大台南總工會則連續12年蟬聯金牌，實屬不易。

台南市勞工局長王鑫基表示，城市競爭力要靠人才，而人才則要靠培育，勞工局長期培育勞工提升職能，不僅高標準自我要求辦訓品質，更以「領頭羊」的角色帶領辦訓單位提升培育品質，公、私部門共同攜手強化勞工朋友的職能、增進職場競爭力。

王鑫基說，台南市率先全國公部門在訓練業務導入「TTQS人才發展品質管理系統」，訓後就業率逾80%；更將人才培育與公益結合，學員貢獻所長或透過義賣活動回饋社會，擴散學習效益、創造人才價值，更形成正向善循環。

在照顧服務員訓練重視居家實習課程，強化照顧實務技巧，獲勞動部評核優等；依不同對象開辦中高齡、新住民等訓練專班外，更為服務身心障礙者建置「身心障礙人力銀行」，到宅盤點就業需求，適性培訓，協助逾6900人就業，設置「晴天創意築夢坊展售平台」協助身障者創業，成立迄今銷售額達8500萬。

全國首創勞工領袖大學，，強化勞動法令、溝通、管理職能，並與國際接軌，2024年課程更導入ESG、SDGS 永續發展等議題，讓學員能因應外在環境變化，學習新知，提升勞工朋友職場競爭力，逾9成學員訓後回饋有助於職能提升。

大台南總工會理事長鄭山林表示，大台南總工會近年以「人才培育」與「人才公益」雙軌並進，成功帶動工會轉型與創新。協助基層工會會員發展多元職涯，如修繕與義剪職能，並參與南市勞工局「做工行善團」，透過公益服務改善弱勢家庭生活品質。