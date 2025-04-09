美高關稅經濟不確定性加劇 台南地政分析影響購屋與投資

台南市地政局今公布第一季土地與建物買賣交易量明顯下降，土地買賣9566筆，較上季減少26.40%，較去年第一季減23.87%；建物買賣棟數4188棟，較上季下滑32.7%，較去年第一季減38.99%；建物第一次移轉棟數1377棟，季減54.96%，較去年同期減少47.82%。數據反映近期不動產交易市場降溫，市場呈現保守觀望趨勢。

地政局表示，各行政區土地和建物買賣移轉統計資料顯示，第一季建物交易量前3名為永康區550棟、安南區384棟及北區354棟，但與上季相較，均下滑。關廟區交易量為168棟，較上季成長50%，與去年同季相比也成長31.25%，且本季建物第1次移轉棟數146棟，占總建物交易量86.9%，顯示此區近期有大量新建案交屋，帶動市場活絡，是全市唯一出現季增率及年增率的雙成長區域。

地政局指出，不動產交易量受政府信用管制、房地合一稅及國際經濟情勢不確定性高等因素影響，特別是近期美國政府調整關稅政策，對全球供應鏈與資金市場產生極大影響，民眾對未來經濟前景的不確定性加劇，使購屋與投資意願轉趨保守。南市府將持續推動重大公共建設與均衡區域發展，市民應以長期眼光理性看待近期波動。

地政局長陳淑美說，從數據來看，首季交易量因中央政策與國際經濟震盪等不確定因素，影響投資意願，造成市場交易動能疲弱，房市轉趨保守，回歸自住需求。地政局將持續提供即時透明的市場資訊，協助市民在不確定環境下作出穩健決策。另提醒不動產業者可藉此規畫多元業務方向並鼓勵從業人員精進相關專業知能，以等待市場回溫的契機。