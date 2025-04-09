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全中運期間 台南旅館、民宿、美食購物、觀光景點好康齊發

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

114年全國中等學校運動會將在4月19日至24日於臺南盛大舉行，為迎接來自全國的參賽選手、隊職員及觀賽民眾，臺南在地業者歡迎全中運睽違22年再度聚首臺南，響應臺南市政府共同推出專屬優惠。從旅館、民宿、美食購物到觀光景點多項好康齊發，邀請大家在熱血賽事之餘，也盡情享受臺南的美好風情。

臺南市政府指出，全運會期間多家旅宿業者歡迎遠道而來的選手與眷屬，祭出各種入住優惠，也提供舒適旅館與特色民宿等多樣選擇，讓大家感受臺南的慢活魅力。例如：「富士都商務汽車會館」、「衡定理臺南安平包棟民宿・畃雨」提供參賽選手與隊職員憑證入住優惠；「H VILLA INN 清水漾」則開放官網訂房輸入專屬優惠碼，即可享活動期間的平日折扣；「運河十六民宿」則邀觀眾於賽事期間打卡享優惠。

觀旅局表示，「新市善化區優惠套餐」適合喜愛文化與自然兼具行程的旅人。選手可選擇入住「新大南科大飯店」或「宇田商旅」，前者憑證即可享有單人房1,700元、雙人房2,000元優惠價，後者則於賽事期間提供憑證享平日5折、假日6折的專屬優惠。景點方面，「南科考古館」提供持參賽證或現場打卡加油照片者60元優惠門票，讓觀眾與選手都能在歷史遺跡中放鬆心情。想帶點臺南好味道回家，也可前往「新市區農會農特產品直銷站」，購買毛豆等特色農產，憑相關證明享95折優惠。充滿海港風情的「安平區優惠套餐」，選手與隊職員選擇入住「臺南維悅酒店」或「臺南安平雅樂軒酒店」，於業者指定期間提供專屬住宿優惠。旅途中不可錯過的打卡熱點「安平定情碼頭德陽艦園區」，持選手證及隊職員可享門票優惠，感受軍艦雄姿與港都魅力。在地老字號美食更是不容錯過，「番王伯安平老街蜜餞食品行」提供全中運期間95折優惠，「安平同記豆花」更是賽後解熱的好選擇，一碗冰涼豆花，讓疲憊瞬間一掃而空。

聚傳媒

民宿 臺南 觀光景點

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