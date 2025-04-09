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推動工業減碳 台南市全國首創「碳盤查登錄輔導機制」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市首創全台之先設立「碳盤查機制」，透過訪查和輔導，協助企業達成工業減碳。圖／台南市經發局提供
台南市首創全台之先設立「碳盤查機制」，透過訪查和輔導，協助企業達成工業減碳。圖／台南市經發局提供

面對全球氣候變遷加劇及2050年淨零排放的國際趨勢，台南市政府積極推動工業減碳，宣示邁向低碳永續城市的決心，建立全國首創的「碳盤查登錄輔導機制」，主動出擊協助企業進行碳足跡盤查與節能策略擬定，市府將舉辦3場節能減碳宣導說明會，協助企業打造綠色低碳產業環境。

市長黃偉哲表示，市府已於2022年公布「2050台南淨零路徑」，將從能源轉型、低碳運輸、住商節能與循環經濟等四大方向，全力落實減碳目標。為落實工業部門減碳，市府也訂定溫室氣體減量目標，要求企業制定短、中、長期減碳計畫，並加速導入節能設備、能源管理系統或清潔生產機制。

經發局代理局長蕭富仁表示，依據「台南市淨零永續城市管理自治條例」第14條規定，本市工業能源用戶應提報節能減碳計畫，並接受審查，自2023年起，市府已輔導48家工廠提出減碳報告書，並於2024年追蹤執行情形，同時再輔導25家導入能源管理系統。預計2025年將針對400家以上一般及特定工廠及轄管工業區內 ，包括柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區及新吉工業區等，進行實地訪視與節能輔導。

為提升企業對政策的理解與參與度，市府將舉辦3場節能減碳宣導說明會，內容涵蓋自治條例、中央政策、國際綠色趨勢及政府補助資源，並搭配技術研討會、交流會與工作坊，促進企業間的經驗分享與合作。

市府表示，歡迎業者踴躍參與各項輔導資源。如有疑問，可洽經發局工業行政科（電話：06-2991111 分機1369），或至經發局網站公告專區查詢、下載相關申請資訊與表單（網址：https://economic.tainan.gov.tw/News.aspx?n=43756&sms=26832）。

台南 淨零 減碳

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