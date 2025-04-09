給魚不如教他釣魚 台南市培訓「脫貧縫紉師」

台南市社會局推動脫離貧窮計畫，與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，今天開課，為期3個月縫紉手作課程，前期培訓的脫貧縫紉師擔任課程助教，讓「脫貧縫紉師」成為具有意義的人生目標，結訓後將展開社區義縫活動，未來可以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。

陳小姐是列冊中低收入戶，在社工輔導後參加培訓，她提到過往求職經驗，都因學經歷及家庭照顧等因素受限，經與社工討論後，決定規畫時間參與社區產業學習縫紉技術，「助教及學員都是有相同經驗的夥伴，從頭開始學一項技術並非難事」，有信心將來有機會，也可以從事修改衣服工作及社區產業訂單，改善家庭經濟也能自我正向提升。

市長黃偉哲表示，市政府運用公益彩券盈餘基金經費，結合社區產業辦理相關脫貧自立計畫，目的是藉由運用社區在地資源，透過社區共學輔導未能穩定就業的弱勢民眾，以提升工作技能，且多元的社區產業發展，將社區經濟、事業等扣合以在地就業、脫貧自立為目標，發展地方特色外，也讓弱勢家戶擁有多面向社會參與的學習機會。