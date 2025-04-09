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給魚不如教他釣魚 台南市培訓「脫貧縫紉師」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供

台南市社會局推動脫離貧窮計畫，與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，今天開課，為期3個月縫紉手作課程，前期培訓的脫貧縫紉師擔任課程助教，讓「脫貧縫紉師」成為具有意義的人生目標，結訓後將展開社區義縫活動，未來可以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。

陳小姐是列冊中低收入戶，在社工輔導後參加培訓，她提到過往求職經驗，都因學經歷及家庭照顧等因素受限，經與社工討論後，決定規畫時間參與社區產業學習縫紉技術，「助教及學員都是有相同經驗的夥伴，從頭開始學一項技術並非難事」，有信心將來有機會，也可以從事修改衣服工作及社區產業訂單，改善家庭經濟也能自我正向提升。

市長黃偉哲表示，市政府運用公益彩券盈餘基金經費，結合社區產業辦理相關脫貧自立計畫，目的是藉由運用社區在地資源，透過社區共學輔導未能穩定就業的弱勢民眾，以提升工作技能，且多元的社區產業發展，將社區經濟、事業等扣合以在地就業、脫貧自立為目標，發展地方特色外，也讓弱勢家戶擁有多面向社會參與的學習機會。

社會局長郭乃文表示，社會局辦理多元的脫貧自立計畫，針對各年齡層有不同的服務措施，如「職涯GPS-青年脫貧導航方案」，16歲至未滿25歲的在學青年，可在企業工讀中累積個人職涯資產；「就業獎勵補助計畫」協助低收、中低收入戶或參加社勞政聯合促進就業服務計畫者，求職交通、技術士技能檢定證照費用、保母托育、課後安親、就業獎勵及資產累積等輔助，以支持弱勢家庭穩定就業。可洽社會救助科06-2995686、06-6334941或各社會福利服務中心脫貧自立計畫社工，以了解各脫貧方案詳細內容。

台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供
台南市社會局與社會企業多加思所合作開辦「一起縫出希望工坊」，協助弱勢家庭以此專業技能增加經濟收入進而達到脫貧目標。圖／社會局提供

低收入戶 社工

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