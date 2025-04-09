雲林亂丟垃圾熱點530處去年開罰1500件 環保局強力執法

雲林縣崙背鄉內多條偏僻農水路，常有民眾隨意棄置垃圾，引發民怨，鄉長李泓儀表示，將裝設監視器並開罰；雲林縣環保局統計，近年全縣髒亂熱點有530處，已於重點熱區設置監視器強力執法，去年開罰逾1500件，呼籲民眾不要亂倒垃圾、以身試法。

崙背鄉內多條農水路因地處偏遠，常有民眾亂丟垃圾，部分路段的垃圾堆甚至綿延數百公尺，引發環境衛生疑慮，也嚴重影響民眾觀感，鄰近居民表示，有時看到人亂丟垃圾，前去勸導反而還被罵，非常無奈。

崙背鄉公所清潔隊長曾淑貞表示，民眾隨意棄置垃圾髒亂點集中在大排旁、無監視器之處，約有20處髒亂點，李泓儀表示，為維護環境，將裝設監視器並開罰。

環保局依據民眾陳情及開罰紀錄統計，近年全縣髒亂點有530處，為有效改善社區髒亂點問題，已在多處重點違規熱區設置固定式與移動式監視器，加強監控與執法效率，西螺鎮有髒亂點在設置監視器後，開出一百多張罰單。

環保局長張喬維表示，依據廢棄物清理法第27條規定，違規行為可處1200元至6000元罰鍰，去年全縣裁處違規案件1542件，總罰鍰金額達198萬。目前正在研議透過稽查車結合AI辨識技術加強稽查力道，民眾也可成為另類監督力量，民眾可將手機錄影到的非法傾倒行為向環保局檢舉，環保局將運用影像比對、以車追人，鎖定行為人並依法告發。