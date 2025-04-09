嘉141線遭豪雨沖刷致崩塌 斥資6千萬元復建、8月完工

嘉義縣中埔鄉嘉141線是中崙村、同仁村通往中埔市區及大埔地區聯絡要道，2020年9月遭豪雨沖刷0K+500處下方坡地嚴重崩塌，歷經2年邊坡監測，斥資6千萬元去年3月開工，縣長翁章梁今視察工程進度，預計今年8月完工，將強化道路結構、保護邊坡，並建置排水系統。

中埔鄉長李碧雲說，嘉141線是當地重要聯絡道路，對居民交通及日常生活影響重大，2020年9月豪雨時道路未立即崩塌，事後巡檢才發現裂縫，協助建設處封路，避免通行產生安全疑慮，工程期間為確保交通不中斷，也與地主協調在崩塌路段上方開闢臨時便道。

建設處長郭良江說，封路後即啟動地質鑽探與邊坡監測，結果顯示致災原因為鄰近凍子腳溪90度急彎處，位於河流凹岸受沖刷地帶，經豪雨沖刷後，順向坡腳裸露，引發大規模坡面崩塌，導致道路交通中斷，為避免災害擴大決定先整治凍子腳溪，保護道路基腳。

郭良江指出，歷經2年邊坡監測，繪製地質剖面圖及邊坡穩定分析，採用原線修復策略，規畫復建工程，包括強化道路結構、保護邊坡、設計排水系統、調整河道，去年凱米颱風及今年大埔強震均未傳災害，相信復建對策已有成果，預計8月完工通行。

翁章梁表示，嘉141線施工條件嚴峻，克服狹窄道路、裸露岩盤及陡峭坡面等挑戰，面對道路崩塌不僅要修復路面，更要找出致災原因，避免事件重複發生，修復工序完善，獲中央公共工程委員會肯定，也感謝地主配合提供改道路線，維持當地居民交通便利。