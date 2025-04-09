小小北都更駐點工作站揭牌 黃敏惠宣告有故事、溫度的都更啟動

嘉義市府因應高鐵高架化縫合都市計畫，推動嘉義大車站計畫及小澎湖、小副瀨及北港車頭「小小北都更」，市長黃敏惠及來賓上午在後火車站先期交通轉運中心，舉行都更駐點工作站揭牌儀式，優先推動小澎湖地區、乙種工業區及北興街南側地區等3處示範區，黃敏惠宣告有溫度有故事的小小北都更啟動。

嘉義大車站計畫範圍在博愛路以東、鐵路以西、嘉雄陸橋至北興陸橋之間，共約19公頃，包括先期交通轉運中心及小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊地區，涵蓋慶安里、後驛里、福全里3個里，土地所有權人1325人、建物所有權人496人，門牌戶數約1030戶。

大車站計畫將打造成新地標、新門戶、新樞紐及藝文商業特區4大亮點，串聯台鐵、林鐵，爭取藍色捷運輕軌共構「轉運特區」。都發處長許懷群說，大車站計畫是文化新絲路2.0三個計畫分區之一，促進交通動線便利，擬開闢南北向C道路連接新國道客運轉運站及台鐵車站、東西向B道路，連結美術館與博愛路。

車站周邊都更攸關後火車站區整體發展，去年辦多場說明會、座談會，北港車頭、小澎湖、小副瀨民眾意願高優先推動。先期轉運中心向國光客運租1年場地，設都更駐點工作站，展示大車站計畫及周邊土地都更初期規畫資料及圖示，派員進駐說明與居民溝通。

「小小北都更區」居民及住宅多複雜，有開發文史故事，黃敏惠感謝大家協助推動，小小北是有故事有溫度的都更。都更駐點工作站招牌設計別具匠心，由書法家市府前地政處長饒嘉博題字，並由在地藝術家張福昇以檜木燒烙工法精心製作，招牌使用檜木材料來自老屋拆除後保存的舊建材，象徵都市更新傳承與再生。

黃敏惠感謝嘉義高商師生及博愛社大等在地文史工作學者，學生們透過探訪，了解在地文史，將年輕世代創意活力揮灑作品，展現後站地區不同層次的歷史韻味。北興路橋及橋下公有市場因鐵路高架面臨拆除消失，嘉商3位學生以「後火車站北興市場」為主題，繪製圖紙呈現市場與周邊聚落變化，全國百餘件參賽作品脫穎而出，榮獲第22屆全國地理奧林匹亞競賽「實察繪圖組」金牌獎，以及內政部實察繪圖組國土測繪圖資獎。