全台最早四月雪 雲林古坑油桐花開最佳賞花時間曝光

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園栽種約2千棵油桐花，是國內賞桐花景點之一，今年受氣候持續寒冷影響，近日才少量開花，花期較近年延後約一周，預估4月下旬才盛開，縣府與古坑鄉公所將於4月19、20日在桐花公園舉辦雲林桐花祭，讓民眾感受「四月雪」的魅力。

荷苞山桐花公園的油桐花近日陸續綻放，鄰近公園的谷泉咖啡負責人劉易騰表示，目前花開不到一成，這幾天已有遊客陸續前來賞花。

雲林縣文化觀光處代理副處長陳世訓表示，近年古坑油桐花在4月初就已明顯開花，今年因為連續幾波鋒面報到，平均氣溫較低，約延後一周開花，目前僅少量油桐花，預計4月下旬可望花開逾5成。

文化觀光處陳璧君處長指出，古坑鄉荷苞山海拔約300公尺，因緯度、氣候、土壤適宜咖啡樹生長，在日治時期種植逾300公頃的「阿拉比卡」品種咖啡，因咖啡是半日照植物，便引進經濟作物油桐樹遮蔭，一來油桐花飄落後化為春泥，為咖啡提供養份，二來油桐子可以提煉桐油，因地理環境的關係，是全台最早油桐花盛開的地方之一。