夏季高峰用電前 南市鼓勵旅宿業汰換節能設備最高補助500萬

經濟部2025年度「商業服務業節能設備補助計畫」即日起開放申請，為鼓勵業者趕在夏季用電高峰前完成設備汰換，提升能源效率並降低營運成本，申請期限至5月31日止。今年補助分為「設備汰換補助」與「系統節能專案補助」兩類，最高補助金額分別為50萬元與500萬元。

台南市長黃偉哲表示，該計畫去年度獲得業者廣大迴響，今年補助項目延續以往，涵蓋一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐（燃氣台爐）、具節能標章燈具、空氣源式熱泵熱水器與冷凍櫃（箱）等常見設備，補助比例為購置金額50%，每案上限50萬元。

針對用電需求較高的業者，經濟部提供「系統節能專案補助」，凡契約用電容量達100瓩以上，且導入能源監管系統及高效率節能技術，節能率達10%以上者，最高補助金額為500萬元。

台南市觀光旅遊局長林國華指出，市府已主動通知旅宿業者提出申請。建議小型民宿及中小型旅館可優先申請「設備汰換補助」以汰換高耗能空調、冰箱與燈具；而用電量大、營運空間廣泛的業者，則可與能源技術服務業者合作申請「系統節能專案補助」，改善整體能源。兩類補助可併案申請，但不得重複補助同一項目。

為協助業者瞭解申請流程與補助內容，經濟部將於4月11日（周五）下午1時30分至4時，在國立成功大學勝利校區未來館舉辦台南場說明會。現場將由專業顧問講解補助重點與成功案例，相關資訊可至補助官網（https://www.essc.org.tw）查詢，或洽詢專線02-8978-5999。

林國華表示，未來將視業者回饋與參與情況，爭取加開旅宿業專場說明會，協助更多業者申請補助，落實節能減碳。

另為提升旅宿品質並降低空氣汙染，2017年起配合環境部「改造或汰換鍋爐補助辦法」。積極協助本市旅宿業者汰換老舊鍋爐，全市共計934家旅宿業者，已全數完成老舊鍋爐汰換作業，全面邁向環保與永續旅遊。