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加速審核撥款 0121地震台南房屋修繕補助已發出近2億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
0121地震修繕補助款已發出逾2億元，工務局提醒收到損壞評估報告的受損戶，盡速至公所提出申請補助，早日完成修繕。圖／台南市工務局提供
0121地震修繕補助款已發出逾2億元，工務局提醒收到損壞評估報告的受損戶，盡速至公所提出申請補助，早日完成修繕。圖／台南市工務局提供

0121地震台南市災後修繕補助及紅黃單補助申請，已發出近2億元，工務局表示，紅黃單危險建築物損壞評估，已完成損壞評估報告，並全部寄送完畢，提醒收到損壞評估報告的受損戶，盡速至公所提出申請補助，早日完成修繕。

工務局表示，本次地震共受理4122件緊急評估案件，紅單案件500件，黃單案件1561件，未貼單案件2061件，均已完成評估作業，此外仍有528件複評案件受理中。後續工務局仍將積極處理損壞評估及補助案件審查，以盡快完成核撥補助款

工務局指出，各公所至7日受理紅黃單建築物修繕補助案件總計1017件，送到工務局審核計832件，經核定撥款有617件，金額達1億9400多萬元。

工務局提醒，災害後危險建築物緊急評估張貼危險標誌（紅、黃單）建築物解除列管申請者，已有17件申請解列，已領取補助款民眾，可參考損壞評估公文解列公告的說明，趕緊完成修繕以申請解列。

工務局說明，紅單結構修繕需檢具由專業技師或建築師出具「結構構件修繕結果報告」，報請工務局同意後，解除紅單修繕列管。建物拆除則需檢具「拆除完竣報告」，報請工務局同意後，解除紅黃單拆除列管。黃單修繕需檢具「修繕完竣報告」，報請工務局同意後，解除黃單修繕列管。

為擴大照顧範圍的一般住宅修繕補助計畫已於3月28日公告，得向建築物所在地區公所申請修繕補助金。工務局提醒符合資格的民眾盡速辦理。

市長黃偉哲呼籲所有已收到損壞評估結果的受損戶，請盡速向當地公所提出修繕補助申請，讓市府能夠快速核發補助，幫助民眾恢復家園，重建生活。另外市府仍將持續積極處理震災相關工作，並密切關注受損戶的需求，讓受災民眾能得到及時的支援與補助。

災害後危險建築物緊急評估張貼危險標誌（紅、黃單）建築物解除列管申請者，已有17件申請解列。圖／台南市工務局提供
災害後危險建築物緊急評估張貼危險標誌（紅、黃單）建築物解除列管申請者，已有17件申請解列。圖／台南市工務局提供
一般住宅修繕也可向建築物所在地區公所申請修繕補助金，工務局提醒符合資格的民眾盡速辦理。圖／台南市工務局提供
一般住宅修繕也可向建築物所在地區公所申請修繕補助金，工務局提醒符合資格的民眾盡速辦理。圖／台南市工務局提供

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